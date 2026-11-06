Україну накриє зимова погода: де сьогодні чекати дощу зі снігом
Сьогодні, у п'ятницю, 6 листопада, погода в Україні погіршиться через холодний атмосферний фронт, який прийде з боку Балтики. У більшості областей пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Сильний вітер посилить відчуття холоду, а температура протягом доби майже не змінюватиметься. Найтепліше буде на півдні країни.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптикиню Наталку Діденко.
Погода в Україні 6 листопада: дощі та сніг
За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні в Україні небо буде хмарним із проясненнями, а атмосферний тиск інтенсивно падатиме. Невеликі дощі прогнозують у північних, східних, Полтавській та Черкаській областях. Протягом дня опади поширяться на більшу частину території України. Місцями дощ переходитиме в мокрий сніг. В Карпатах очікується сніжний покров. Водночас більшість західних областей залишиться без опадів.
Температура повітря в Україні 6 листопада
Температура повітря вночі та вдень становитиме від 0 до +6 °C. На Закарпатті та крайньому півдні країни вдень буде тепліше — від +5 до +10 °C. У Карпатах і на Закарпатті вночі можливі морози — -1... -6 °C.
Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. У більшості західних областей, а також на Житомирщині та Вінниччині вдень його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 6 листопада холодний атмосферний фронт принесе дощі в більшість областей України. На півночі, місцями в центрі та на сході до них додасться мокрий сніг. Натомість у західних областях завдяки впливу північного антициклону переважатиме суха погода. Удень температура становитиме від +4 до +8 °C, однак сильний північний вітер створюватиме відчуття значно більшого холоду. Синоптикиня радить одягатися так, ніби надворі невеликий мороз.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що за попереднім прогнозом сервісу "Метеопрог", із середини листопада почнеться похолодання. Перші нічні заморозки прогнозують 23 листопада, коли температура може знизитися до -1 °C, а наступної ночі — до -2 °C. Наприкінці місяця вдень очікується лише +2…+3 °C, а вночі — від -2 до 0 °C.
Також Новини.LIVE повідомляли, якою може бути зима 2026–2027 років в Україні. За прогнозом кліматологині Віри Балабухи, температура протягом зимових місяців може перевищувати норму на 1–2 °C. Водночас кількість опадів може бути на 20–40% більшою за звичайну, проте через теплу погоду замість снігу часто йтимуть дощі. Кліматологиня також попередила про можливу ожеледь, налипання мокрого снігу та крижаний дощ.