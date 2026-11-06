Люди йдуть під мокрим снігом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у п'ятницю, 6 листопада, погода в Україні погіршиться через холодний атмосферний фронт, який прийде з боку Балтики. У більшості областей пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Сильний вітер посилить відчуття холоду, а температура протягом доби майже не змінюватиметься. Найтепліше буде на півдні країни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптикиню Наталку Діденко.

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Прогноз температури та опадів в Україні на 6 листопада. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Погода в Україні 6 листопада: дощі та сніг

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні в Україні небо буде хмарним із проясненнями, а атмосферний тиск інтенсивно падатиме. Невеликі дощі прогнозують у північних, східних, Полтавській та Черкаській областях. Протягом дня опади поширяться на більшу частину території України. Місцями дощ переходитиме в мокрий сніг. В Карпатах очікується сніжний покров. Водночас більшість західних областей залишиться без опадів.

Температура повітря в Україні 6 листопада

Температура повітря вночі та вдень становитиме від 0 до +6 °C. На Закарпатті та крайньому півдні країни вдень буде тепліше — від +5 до +10 °C. У Карпатах і на Закарпатті вночі можливі морози — -1... -6 °C.

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. У більшості західних областей, а також на Житомирщині та Вінниччині вдень його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 6 листопада холодний атмосферний фронт принесе дощі в більшість областей України. На півночі, місцями в центрі та на сході до них додасться мокрий сніг. Натомість у західних областях завдяки впливу північного антициклону переважатиме суха погода. Удень температура становитиме від +4 до +8 °C, однак сильний північний вітер створюватиме відчуття значно більшого холоду. Синоптикиня радить одягатися так, ніби надворі невеликий мороз.

Допис синоптикині Наталки Діденко. Фото: скриншот з facebook/tala.didenko

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що за попереднім прогнозом сервісу "Метеопрог", із середини листопада почнеться похолодання. Перші нічні заморозки прогнозують 23 листопада, коли температура може знизитися до -1 °C, а наступної ночі — до -2 °C. Наприкінці місяця вдень очікується лише +2…+3 °C, а вночі — від -2 до 0 °C.

Також Новини.LIVE повідомляли, якою може бути зима 2026–2027 років в Україні. За прогнозом кліматологині Віри Балабухи, температура протягом зимових місяців може перевищувати норму на 1–2 °C. Водночас кількість опадів може бути на 20–40% більшою за звичайну, проте через теплу погоду замість снігу часто йтимуть дощі. Кліматологиня також попередила про можливу ожеледь, налипання мокрого снігу та крижаний дощ.