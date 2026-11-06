Люди идут под мокрым снегом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в пятницу, 6 ноября, погода в Украине ухудшится из-за холодного атмосферного фронта, который придет со стороны Балтики. В большинстве областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Сильный ветер усилит ощущение холода, а температура в течение суток практически не изменится. Теплее всего будет на юге страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

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Прогноз температуры и осадков в Украине на 6 ноября. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Погода в Украине 6 ноября: дожди и снег

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Украине небо будет облачным с прояснениями, а атмосферное давление будет интенсивно падать. Небольшие дожди прогнозируются в северных, восточных, Полтавской и Черкасской областях. В течение дня осадки распространятся на большую часть территории Украины. Местами дождь будет переходить в мокрый снег. В Карпатах ожидается снежный покров. В то же время в большинстве западных областей осадков не будет.

Температура воздуха в Украине 6 ноября

Температура воздуха ночью и днём составит от 0 до +6 °C. В Закарпатье и на крайнем юге страны днем будет теплее — от +5 до +10 °C. В Карпатах и в Закарпатье ночью возможны морозы — -1... -6 °C.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. В большинстве западных областей, а также в Житомирской и Винницкой областях днем его порывы местами будут достигать 15–20 м/с.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 6 ноября холодный атмосферный фронт принесет дожди в большинство областей Украины. На севере, местами в центре и на востоке к ним присоединится мокрый снег. Зато в западных областях благодаря влиянию северного антициклона будет преобладать сухая погода. Днем температура составит от +4 до +8 °C, однако сильный северный ветер будет создавать ощущение гораздо большего холода. Синоптик советует одеваться так, как будто на улице небольшой мороз.

Сообщение синоптика Натальи Диденко. Фото: скриншот из facebook/tala.didenko

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по предварительному прогнозу сервиса «Метеопрог», с середины ноября начнется похолодание. Первые ночные заморозки прогнозируются 23 ноября, когда температура может опуститься до -1 °C, а на следующую ночь — до -2 °C. В конце месяца днем ожидается всего +2…+3 °C, а ночью — от -2 до 0 °C.

Также Новини.LIVE сообщали, какой может быть зима 2026–2027 годов в Украине. По прогнозу климатолога Веры Балабухи, температура в течение зимних месяцев может превышать норму на 1–2 °C. В то же время количество осадков может быть на 20–40 % больше обычного, однако из-за теплой погоды вместо снега часто будут идти дожди. Климатолог также предупредила о возможном гололеде, налипании мокрого снега и ледяном дожде.