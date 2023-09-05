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Один донор спасает несколько жизней: в Одессе открыли срочную запись

5 сентября 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Один донор спасает несколько жизней: в Одессе открыли срочную запись
Процесс донации крови. Фото: Донор.Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 6 сентября. Необходима помощь людей с 1, 2 положительными группами крови.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может быть донором

Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, что прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины.

Как подготовиться к сдаче крови.

Донорство крови — это важная процедура, которая может помочь спасти жизнь людей. Если вы планируете стать донором, нужно подготовиться к процедуре.

  • Проверьте свои показатели. Перед тем, как отдать кровь, вам нужно проверить, отвечаете ли требованиям для донорства. Обычно донором может быть человек от 18 до 65 лет с массой тела более 50 кг.
  • Сохраните достойный уровень железа. До процедуры донорства важно увеличить уровень железа в организме, поскольку это поможет быстро восстановить кровь. Еда, богатая железом, такая как красное мясо, рыба, яйца и зеленые овощи, может быть полезной.
  • Отдохните перед процедурой. Важно отдохнуть перед тем, как отдать кровь. Применяйте здравый рассудок и избегаете физической активности перед процедурой.
  • Приносите документы. Перед процедурой донора пригласят заполнить анкету и предъявить документ, подтверждающий вашу личность.
  • Следите за своим здоровьем. После процедуры донорства важно следить за своим здоровьем и избегать тяжелой физической активности. Не забывайте пить достаточное количество жидкостей и есть здоровую пищу.

Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после — чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Напомним, благодаря проекту "Донор Одесса" уже проведено более 5000 донаций крови с начала полномасштабной войны.

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