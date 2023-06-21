"Здай кров — врятуй життя": понад п’ять тисяч одеситів стали донорами

Донорство крові. Фото: Одеська міська рада

Протягом тижня акції "Здай кров — врятуй життя", організованої в рамках проєкту "Донор Одеса", понад 100 співробітників міських медичних закладів стали донорами крові. З огляду на значну кількість охочих, акцію продовжено на наступні тижні, щоб задовольнити поточні потреби у донорській крові міського відділення трансфузіології.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

Участь у заході взяли співробітники медичних установ різних напрямків, зокрема і міські лікарні, Центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри, дитячі поліклініки, пологові будинки, стоматологічні поліклініки, спеціалізовані будинки дитини, Центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом, психдиспансер та Комунальне підприємство "Одесфарм".

Медики здають кров. Фото: Одеська міська рада

"Хтось із медпрацівників завдяки акції здав кров уперше, а багато хто, особливо співробітники багатопрофільних лікарень, є постійними донорами крові. Адже медики, як ніхто інший, розуміють, що від наявності донорської крові у багатьох випадках залежать людське здоров'я та життя, тому з радістю готові здавати кров та допомагати людям одужувати", — йдеться в повідомленні.

Загалом, завдяки проєкту "Донор Одеса" вже проведено понад 5000 донацій крові з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, до Всесвітнього дня здоров'я жителі Одеси приєдналися до руху здачі донорської крові. Донорство крові допомагає не лише рятувати життя, але й має користь для самого донора.