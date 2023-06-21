"Сдай кровь — спаси жизнь": более пяти тысяч одесситов стали донорами

Донорство крови. Фото: Одесский городской совет

В течение недели акции "Сдай кровь — спаси жизнь", организованной в рамках проекта "Донор Одесса", более 100 сотрудников городских медицинских учреждений стали донорами крови. Учитывая значительное количество желающих, акция продлена на следующие недели, чтобы удовлетворить текущие потребности в донорской крови городского отделения трансфузиологии.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Участие в мероприятии приняли сотрудники медицинских учреждений разных направлений, включая городские больницы, Центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры, детские поликлиники, роддомы, стоматологические поликлиники, специализированные дома ребенка, Центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом, Коммунальное предприятие "Одесфарм".

Медики сдают кровь. Фото: Одесский городской совет

"Кто-то из медработников благодаря акции сдал кровь впервые, а многие, особенно сотрудники многопрофильных больниц, являются постоянными донорами крови. Ведь медики, как никто другой, понимают, что от наличия донорской крови во многих случаях зависят человеческое здоровье и жизнь, поэтому с радостью готовы сдавать кровь и помогать людям поправляться", — говорится в сообщении.

В целом благодаря проекту "Донор Одесса" уже проведено более 5000 донаций крови с начала полномасштабной войны.

Напомним, ко Всемирному дню здоровья жители Одессы присоединились к движению сдачи донорской крови. Донорство крови помогает не только спасать жизнь, но и пользу для самого донора.