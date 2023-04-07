Одесити з користю відсвяткували Всесвітній день здоров’я
Сьогодні, 7 квітня, до Всесвітнього дня здоров'я, жителі Одеси приєдналися до руху здачі донорської крові. Донорство крові допомагає не лише рятувати життя, але й має користь для самого донора.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Здача крові — безпечний процес, оскільки донори проходять обстеження на ВІЛ та гепатити, а також підтримують загально здоровий спосіб життя. Розвиток донорства крові сприяє поліпшенню здоров'я суспільства, тому ми закликаємо всіх, хто може, долучатися до цього руху.
Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії рф створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.
Хто може бути донором?
Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.
Абсолютні протипоказання до донорства:
- ВІЛ та СНІД
- Вірусні гепатити В і С, сифіліс
- Активний туберкульоз
- Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
- Онкозахворювання
- Хронічна ниркова недостатність
- Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
- Епілепсія, психічні розлади
- Короткозорість більше ніж -6
- Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендиксу та жовчного міхура)
- Трансплантація органів
Перелік тимчасових обмежень до донорства та терміни їх дії
- Інфекційні хвороби, грип, ГРВІ та інше — 2 тижні після одужання
- Туберкульоз — 2 роки після дати підтвердженого одужання
- Гепатит А — 1 рік після одужання (гепатит В і С — повна заборона донорства)
- Татуювання, татуаж, пірсинг — 6 місяців
- Хірургічні операції — 6 місяців (видалення органів, окрім апендиксу та жовчного міхура — повна заборона донорства)
- Незначні оперативні втручання — 1 тиждень
- Вагітність — 6 місяців після пологів
- Годування дитини — 3 місяці після завершення лактації
- Менструація — 5 днів після останнього дня
- Прийом антибіотиків, противірусних ліків — 2 тижні
- Прийом анальгетиків, аспірину та інших саліцилатів — 72 години
- Вживання алкоголю — 48 годин
- Щеплення живими вакцинами (БЦЖ, КПК) — 4 тижні
Якщо курите — не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після — щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.
Зазначимо, з початку повномасштабної війни значно зросла потреба в донорській крові. Стабільно високою ця потреба залишається і зараз. Понад 4 тисячі одеситів стали донорами крові з початку війни.