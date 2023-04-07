Одесити з користю відсвяткували Всесвітній день здоров’я

Донорство рятує життя

Сьогодні, 7 квітня, до Всесвітнього дня здоров'я, жителі Одеси приєдналися до руху здачі донорської крові. Донорство крові допомагає не лише рятувати життя, але й має користь для самого донора.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Здача крові — безпечний процес, оскільки донори проходять обстеження на ВІЛ та гепатити, а також підтримують загально здоровий спосіб життя. Розвиток донорства крові сприяє поліпшенню здоров'я суспільства, тому ми закликаємо всіх, хто може, долучатися до цього руху.

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії рф створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Хто може бути донором?

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.

Абсолютні протипоказання до донорства:

ВІЛ та СНІД

Вірусні гепатити В і С, сифіліс

Активний туберкульоз

Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби

Онкозахворювання

Хронічна ниркова недостатність

Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)

Епілепсія, психічні розлади

Короткозорість більше ніж -6

Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендиксу та жовчного міхура)

Трансплантація органів

Перелік тимчасових обмежень до донорства та терміни їх дії

Інфекційні хвороби, грип, ГРВІ та інше — 2 тижні після одужання

Туберкульоз — 2 роки після дати підтвердженого одужання

Гепатит А — 1 рік після одужання (гепатит В і С — повна заборона донорства)

Татуювання, татуаж, пірсинг — 6 місяців

Хірургічні операції — 6 місяців (видалення органів, окрім апендиксу та жовчного міхура — повна заборона донорства)

Незначні оперативні втручання — 1 тиждень

Вагітність — 6 місяців після пологів

Годування дитини — 3 місяці після завершення лактації

Менструація — 5 днів після останнього дня

Прийом антибіотиків, противірусних ліків — 2 тижні

Прийом анальгетиків, аспірину та інших саліцилатів — 72 години

Вживання алкоголю — 48 годин

Щеплення живими вакцинами (БЦЖ, КПК) — 4 тижні

Якщо курите — не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після — щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.

Зазначимо, з початку повномасштабної війни значно зросла потреба в донорській крові. Стабільно високою ця потреба залишається і зараз. Понад 4 тисячі одеситів стали донорами крові з початку війни.