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Одесити з користю відсвяткували Всесвітній день здоров’я

7 квітня 2023 14:40
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Анна Мурадова
Редактор
Донорство рятує життя
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 7 квітня, до Всесвітнього дня здоров'я, жителі Одеси приєдналися до руху здачі донорської крові. Донорство крові допомагає не лише рятувати життя, але й має користь для самого донора. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Здача крові — безпечний процес, оскільки донори проходять обстеження на ВІЛ та гепатити, а також підтримують загально здоровий спосіб життя. Розвиток донорства крові сприяє поліпшенню здоров'я суспільства, тому ми закликаємо всіх, хто може, долучатися до цього руху.

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії рф створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Хто може бути донором?

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.

Абсолютні протипоказання до донорства:

  • ВІЛ та СНІД
  • Вірусні гепатити В і С, сифіліс
  • Активний туберкульоз
  • Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
  • Онкозахворювання
  • Хронічна ниркова недостатність
  • Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
  • Епілепсія, психічні розлади 
  • Короткозорість більше ніж -6
  • Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендиксу та жовчного міхура)
  • Трансплантація органів 

Перелік тимчасових обмежень до донорства та терміни їх дії

  • Інфекційні хвороби, грип, ГРВІ та інше — 2 тижні після одужання
  • Туберкульоз — 2 роки після дати підтвердженого одужання
  • Гепатит А — 1 рік після одужання (гепатит В і С — повна заборона донорства)
  • Татуювання, татуаж, пірсинг — 6 місяців
  • Хірургічні операції — 6 місяців (видалення органів, окрім апендиксу та жовчного міхура — повна заборона донорства)
  • Незначні оперативні втручання — 1 тиждень
  • Вагітність — 6 місяців після пологів
  • Годування дитини — 3 місяці після завершення лактації
  • Менструація — 5 днів після останнього дня
  • Прийом антибіотиків, противірусних ліків — 2 тижні
  • Прийом анальгетиків, аспірину та інших саліцилатів — 72 години
  • Вживання алкоголю — 48 годин
  • Щеплення живими вакцинами (БЦЖ, КПК) — 4 тижні

Якщо курите — не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після — щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.

Зазначимо, з початку повномасштабної війни значно зросла потреба в донорській крові. Стабільно високою ця потреба залишається і зараз. Понад 4 тисячі одеситів стали донорами крові з початку війни.

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