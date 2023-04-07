Одесситы с пользой отпраздновали Всемирный день здоровья
Сегодня, 7 апреля, ко Всемирному дню здоровья жители Одессы присоединились к движению сдачи донорской крови. Донорство крови помогает не только спасать жизнь, но и пользу для самого донора.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Сдача крови — безопасный процесс, поскольку доноры проходят обследование на ВИЧ и гепатиты, а также поддерживают здоровый образ жизни. Развитие донорства крови способствует улучшению здоровья общества, поэтому мы призываем всех, кто может приобщаться к этому движению.
Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии россии создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.
Кто может быть донором?
Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины.
Абсолютные противопоказания к донорству:
- ВИЧ и СПИД
- Вирусные гепатиты В и С, сифилис
- Активный туберкулез
- Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
- Онкозаболевание
- Хроническая почечная недостаточность
- Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
- Эпилепсия, психические расстройства
- близорукость больше чем -6
- Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
- Трансплантация органов
Перечень временных ограничений донорства и сроки их действия
- Инфекционные болезни, грипп, ОРВИ и другое — 2 недели после выздоровления
- Туберкулез — 2 года после даты подтвержденного выздоровления
- Гепатит А — 1 год после выздоровления (гепатит В и С — полный запрет донорства)
- Татуировка, татуаж, пирсинг — 6 месяцев
- Хирургические операции — 6 месяцев (удаление органов, кроме аппендикса и желчного пузыря — полный запрет на донорство)
- Незначительные оперативные вмешательства — 1 неделя
- Беременность — 6 месяцев после родов.
- Кормление ребенка — 3 месяца после завершения лактации.
- Менструация — 5 дней после последнего дня
- Прием антибиотиков, противовирусных лекарств — 2 недели
- Прием анальгетиков, аспирина и других салицилатов — 72 часа
- Употребление алкоголя — 48 часов
- Прививка живыми вакцинами (БЦЖ, КПК) — 4 недели
Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после — чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.
Отметим, что с начала полномасштабной войны значительно возросла потребность в донорской крови. Стабильно высока эта потребность остается и сейчас. Более 4 тысяч одесситов стали донорами крови с начала войны.