Одесситы с пользой отпраздновали Всемирный день здоровья

Донорство спасает жизнь

Сегодня, 7 апреля, ко Всемирному дню здоровья жители Одессы присоединились к движению сдачи донорской крови. Донорство крови помогает не только спасать жизнь, но и пользу для самого донора.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Сдача крови — безопасный процесс, поскольку доноры проходят обследование на ВИЧ и гепатиты, а также поддерживают здоровый образ жизни. Развитие донорства крови способствует улучшению здоровья общества, поэтому мы призываем всех, кто может приобщаться к этому движению.

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии россии создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может быть донором?

Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины.

Абсолютные противопоказания к донорству:

ВИЧ и СПИД

Вирусные гепатиты В и С, сифилис

Активный туберкулез

Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни

Онкозаболевание

Хроническая почечная недостаточность

Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)

Эпилепсия, психические расстройства

близорукость больше чем -6

Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)

Трансплантация органов

Перечень временных ограничений донорства и сроки их действия

Инфекционные болезни, грипп, ОРВИ и другое — 2 недели после выздоровления

Туберкулез — 2 года после даты подтвержденного выздоровления

Гепатит А — 1 год после выздоровления (гепатит В и С — полный запрет донорства)

Татуировка, татуаж, пирсинг — 6 месяцев

Хирургические операции — 6 месяцев (удаление органов, кроме аппендикса и желчного пузыря — полный запрет на донорство)

Незначительные оперативные вмешательства — 1 неделя

Беременность — 6 месяцев после родов.

Кормление ребенка — 3 месяца после завершения лактации.

Менструация — 5 дней после последнего дня

Прием антибиотиков, противовирусных лекарств — 2 недели

Прием анальгетиков, аспирина и других салицилатов — 72 часа

Употребление алкоголя — 48 часов

Прививка живыми вакцинами (БЦЖ, КПК) — 4 недели

Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после — чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Отметим, что с начала полномасштабной войны значительно возросла потребность в донорской крови. Стабильно высока эта потребность остается и сейчас. Более 4 тысяч одесситов стали донорами крови с начала войны.