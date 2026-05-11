Один из районов Одессы сегодня будет без света: состояние сетей

Специалист проверяет оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одессе и части Одесского района 11 мая временно будут отключать электроэнергию. Энергетики будут проводить плановый ремонт сетей перед летними пиковыми нагрузками. Без света остались жители микрорайона Черемушки и ЖК "Альтаир". В то же время объекты критической инфраструктуры будут работать в обычном режиме.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Сообщение об отключении света. Фото: скриншот с сайта

Ремонтные работы

Плановые работы в Одессе и Одесском районе продлятся сегодня 11 мая с 08:00 до 18:00. На это время электроснабжение временно прекратят для части потребителей в микрорайоне Черемушки и ЖК "Альтаир" в Одессе. Также кратковременные перебои со светом возможны в отдельных населенных пунктах Одесского района области и в Пересыпском районе Одессы. По информации энергетиков, перерывы могут длиться до одного часа.

Специалисты объясняют, что ремонт нужен для подготовки сетей к летним нагрузкам, когда из-за жары резко возрастает потребление электроэнергии. Чтобы работы были безопасными, отдельные участки сетей придется временно обесточить. В компании также предупредили, что из-за воздушной тревоги время восстановления может измениться, а сами работы — затянуться. После завершения ремонта свет будут возвращать постепенно, чтобы избежать резких перепадов нагрузки и новых аварий.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

Читайте также:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Рекомендации для жителей

Чтобы избежать повреждений техники:

выключайте мощные приборы во время отключений электроэнергии;

после восстановления питания подождите 10-15 минут перед включением устройств;

подключайте технику постепенно, делая паузы между включениями;

избегайте одновременного использования нескольких энергозатратных устройств;

по возможности переносите стирку и другие энергозатратные процессы на ночь.

Также специалисты рекомендуют установить реле напряжения для защиты от перепадов.

Восстановление света

По словам энергетиков, только в течение апреля в области удалось вернуть электроснабжение в 447 городков и сел. После российских обстрелов без света оставались более 380 тысяч семей, однако специалисты постепенно восстановили работу сетей. В компании отмечают, что аварийные бригады работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее возвращать электричество в дома людей. Энергетики добавляют, что продолжают ремонты и восстановление даже в сложных условиях.

Как сообщали Новини.LIVE, в мае 2026 года тариф на электроэнергию для жителей Одессы не изменится. Стоимость останется на уровне 4,32 грн за кВт⋅ч. В то же время часть потребителей может уменьшить расходы, если пользуется ночным тарифом. Для этого нужен двухзонный счетчик.

Также Новини.LIVE писали, что Молдова потребует от России компенсацию за ремонт линии электропередач Исакча — Вулканешты, которую повредили во время атаки на Украину. Часть этой ЛЭП, проходит через Одесскую область, поэтому работы выполняла украинская сторона. Счет уже выставило "Укрэнерго".