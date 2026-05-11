Один із районів Одеси сьогодні буде без світла: стан мереж

В Одесі та частині Одеського району 11 травня тимчасово відключатимуть електроенергію. Енергетики проводитимуть плановий ремонт мереж перед літніми піковими навантаженнями. Без світла залишилися жителі мікрорайону Черемушки та ЖК "Альтаїр". Водночас об’єкти критичної інфраструктури працюватимуть у звичному режимі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Ремонтні роботи

Планові роботи в Одесі та Одеському районі триватимуть сьогодні 11 травня з 08:00 до 18:00. На цей час електропостачання тимчасово припинять для частини споживачів у мікрорайоні Черемушки та ЖК "Альтаїр" в Одесі. Також короткочасні перебої зі світлом можливі в окремих населених пунктах Одеського району області та в Пересипському районі Одеси. За інформацією енергетиків, перерви можуть тривати до однієї години.

Фахівці пояснюють, що ремонт потрібен для підготовки мереж до літніх навантажень, коли через спеку різко зростає споживання електроенергії. Щоб роботи були безпечними, окремі ділянки мереж доведеться тимчасово знеструмити. У компанії також попередили, що через повітряну тривогу час відновлення може змінитися, а самі роботи — затягнутися. Після завершення ремонту світло повертатимуть поступово, аби уникнути різких перепадів навантаження та нових аварій.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Рекомендації для мешканців

Щоб уникнути пошкоджень техніки:

вимикайте потужні прилади під час відключень електроенергії;

після відновлення живлення зачекайте 10–15 хвилин перед включенням пристроїв;

підключайте техніку поступово, роблячи паузи між включеннями;

уникайте одночасного використання кількох енерговитратних пристроїв;

за можливості переносьте прання та інші енерговитратні процеси на ніч.

Також фахівці рекомендують встановити реле напруги для захисту від перепадів.

Відновлення світла

За словами енергетиків, лише протягом квітня в області вдалося повернути електропостачання до 447 містечок і сіл. Після російських обстрілів без світла залишалися понад 380 тисяч родин, однак фахівці поступово відновили роботу мереж. У компанії зазначають, що аварійні бригади працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повертати електрику в оселі людей. Енергетики додають, що продовжують ремонти та відновлення навіть у складних умовах.

Як повідомляли Новини.LIVE, у травні 2026 року тариф на електроенергію для жителів Одеси не зміниться. Вартість залишиться на рівні 4,32 грн за кВт⋅год. Водночас частина споживачів може зменшити витрати, якщо користується нічним тарифом. Для цього потрібен двозонний лічильник.

Також Новини.LIVE писали, що Молдова вимагатиме від Росії компенсацію за ремонт лінії електропередач Ісакча — Вулканешти, яку пошкодили під час атаки на Україну. Частина цієї ЛЕП, проходить через Одещину, тому роботи виконувала українська сторона. Рахунок уже виставило "Укренерго".