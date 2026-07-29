Отдых в Одессе вдвоём: во сколько обойдётся летний отпуск

Отдыхающие на море в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Виктория Беккер Журналист

Провести лето в Одессе — мечта каждого, правда, только до того момента, когда приходит время подсчитывать стоимость такого отдыха. Чтобы потом не считать каждую гривну, бюджет лучше продумать ещё до поездки. Для любого кошелька найдется свой вариант приятного времяпрепровождения, ведь один и тот же отпуск может обойтись совершенно по-разному.

Журналисты Новини.LIVE подсчитали, во сколько обойдётся неделя отдыха в Одессе для двоих — с проживанием, питанием и развлечениями.

Отели Одессы

В Одессе можно найти жилье на любой бюджет — от более доступного отеля до апартаментов в самом центре. Но разница в цене ощутимая: за шесть ночей для двоих придется заплатить от 7200 до более 57 тысяч гривен. Разбираемся, что входит в стоимость и насколько удобно будет добираться до моря и достопримечательностей города.

Центр Одессы. Фото: Новини.LIVE

Bristol Hotel 5* Odesa

Отель расположен в самом центре Одессы — на улице Итальянской, 15. Этот вариант подойдет тем, кто хочет жить рядом с главными достопримечательностями города и отдыхать с максимальным комфортом. Стандартный номер площадью 30 квадратных метров рассчитан на двух гостей. Можно выбрать одну двуспальную или две односпальные кровати. В номере есть кондиционер, телевизор, мини-бар, холодильник, сейф, халаты, тапочки, бесплатный Wi-Fi и отдельная ванная комната. Шесть ночей с завтраками обойдутся в 57 464 гривны. Это примерно 9 577 гривен за ночь на двоих, или около 4 789 гривен на человека. Налог уже включен в цену, однако сбор нужно будет оплатить отдельно. В стоимость также входит посещение SPA-зоны с 25-метровым бассейном и парковка под видеонаблюдением. В отеле есть укрытие, охрана, генератор и запас воды на случай непредвиденных ситуаций.

Bristol Hotel 5* Odesa. Фото: bristol-hotel.com.ua

Двухместные номера в Bristol Hotel 5* Odesa. Фото: bristol-hotel.com.ua

Galian Hotel

Отель Galian расположен в Приморском районе Одессы, по адресу: улица Дюковская, 6. До остановки общественного транспорта — около пяти минут пешком, а дорога до центра города занимает примерно 15–20 минут в зависимости от маршрута и пробок. Пляжи Ланжерон и Отрада находятся примерно в пяти километрах. Двухместный номер «Комфорт» на шесть ночей стоит 11 319 гривен с учетом налогов и сборов. Одна ночь обойдется примерно в 1887 гривен за номер, или в 943 гривны с человека. Площадь номера составляет 21 квадратный метр. Гости могут выбрать две односпальные кровати или одну широкую двуспальную. В номере есть кондиционер, телевизор, холодильник, мини-бар, звукоизоляция, отдельная ванная комната и бесплатный Wi-Fi. В отеле также работают ресторан и бар, есть крытый бассейн, сауна, паровая баня, джакузи и бильярд, однако часть этих услуг оплачивается отдельно. Завтрак стоит 130 гривен с человека. Для двух гостей на шесть дней это ещё 1560 гривен. Частная парковка стоит дополнительно 100 гривен в день и требует предварительного бронирования.

Galian Hotel. Фото: скриншот Booking.com

Двухместный номер в Galian Hotel. Фото: скриншот Booking.com

Apartments MaisoNº11

Апартаменты расположены в Приморском районе, на улице Ришельевской, 11. Общественный транспорт до центра здесь практически не понадобится: до Дерибасовской можно дойти примерно за 10 минут. Ближайший пляж Ланжерон находится в 2,4 километра. Шесть ночей в апартаментах с балконом обойдутся в 26 250 гривен, включая налоги и сборы. Это 4 375 гривен за ночь на двоих, или около 2 188 гривен с человека. Площадь апартаментов — 27 квадратных метров. Внутри есть двуспальная кровать, балкон, кондиционер, телевизор, бесплатный Wi-Fi и звукоизоляция. Также здесь есть собственная кухня с холодильником, плитой, микроволновой печью, чайником и обеденной зоной. В ванной — биде, фен и бесплатные средства гигиены.

Apartments MaisoNº11. Фото: скриншот Booking.com

Апартаменты с балконом в Apartments MaisoNº11. Фото: скриншот Booking.com

Квартиры посуточно в Одессе

Аренда квартиры в Одессе может обойтись по-разному — всё зависит от района: жильё подальше от центра будет стоить почти вдвое дешевле, а за удобное расположение возле Соборной площади придётся доплатить. Поэтому выбор зависит от того, что для туриста важнее — сэкономить на жилье или остановиться поближе к культурным достопримечательностям и морю.

Улица Европейская в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Квартира-студия

Квартира находится в Пересыпском районе Одессы, на улице Владислава Бувалкина, 66. Это поселок Котовского, поэтому до центра придется добираться на общественном транспорте примерно 45–60 минут, а в часы пик — чуть дольше. Рядом есть остановка, через которую курсируют маршрутки в разные части города. Шесть ночей в студии обойдутся в 7800 гривен уже с налогами и сборами. Это около 1300 гривен за ночь на двоих. Площадь квартиры — 22 квадратных метра. Внутри есть двуспальная кровать, кондиционер, балкон, Wi-Fi, стиральная машина и мини-кухня с холодильником, плитой, духовкой и необходимой посудой. Еще один плюс — сюда можно приехать с домашним питомцем.

Квартира-студия. Фото: скриншот Booking.com

Апартаменты с одной спальней. Фото: скриншот Booking.com

Апартаменты в центре рядом с Соборной площадью

Этот вариант расположен в Приморском районе, на улице Павла Зеленого, 31. До Городского сада и Дерибасовской можно дойти примерно за 10–15 минут, поэтому общественный транспорт вряд ли понадобится. Ближайший пляж Ланжерон находится в 3,7 километра. Апартаменты с одной спальней рассчитаны на двух гостей. Шесть ночей для двоих обойдутся в 16 320 гривен с учетом налогов и сборов. Одна ночь обойдется в 2720 гривен на двоих, или в 1360 гривен с человека. Площадь апартаментов — 25 квадратных метров. Здесь есть отдельная спальня, кухня, стиральная машина, кондиционер, телевизор и бесплатный Wi-Fi. Рядом также можно бесплатно оставить автомобиль на общественной парковке.

Апартаменты в центре возле Соборной площади. Фото: скриншот Booking.com

Апартаменты с одной спальней возле Соборной площади. Фото: скриншот Booking.com

Хостелы Одессы

Если главное — сэкономить на жилье, хостел станет самым доступным вариантом. За шесть ночей для двоих здесь можно заплатить от 4 до более 6 тысяч гривен. Но придется делить комнату и ванную с другими гостями. Разница в цене зависит и от расположения: один вариант ближе к центру, другой — к морю.

Kosher Hostel

Хостел расположен в Приморском районе, на улице Ланжероновской, 21. До Дерибасовской и Оперного театра можно дойти примерно за 5–10 минут. Проживание в восьмиместном общем номере на шесть ночей стоит 2040 гривен для одного гостя с учетом налогов и сборов. Для двух человек проживание обойдется в 4080 гривен за шесть ночей, или примерно в 680 гривен за ночь на двоих. В номере есть кондиционер, бесплатный Wi-Fi, собственная кухня, посудомоечная машина и балкон. Расположен примерно в 2,9 км от пляжа Ланжерон — это ориентировочно 35–40 минут пешком или около 10 минут на автомобиле.

Kosher Hostel. Фото: скриншот Booking.com

Кровать в 8-местном общем номере в Kosher Hostel. Фото: скриншот Booking.com

Smart Hostel

Хостел расположен в Приморском районе, на Французском бульваре, 22. До центра города на общественном транспорте можно доехать примерно за 20–30 минут, но в часы пик дорога может занять больше времени. В то же время хостел расположен ближе к пляжу «Дельфин» — около 14 минут пешком. Кровать в шестиместном смешанном номере на шесть ночей стоит 3300 гривен для одного гостя с учетом налогов и сборов. Таким образом, проживание для двух человек обойдется в 6600 гривен за шесть ночей, или примерно в 1100 гривен за ночь на двоих. В номере есть кондиционер и бесплатный Wi-Fi, постельное белье входит в стоимость. Ванная комната общая, для гостей предусмотрен фен.

Smart Hostel. Фото: скриншот Booking.com

Кровать в 6-местном общем номере в Smart Hostel. Фото: скриншот Booking.com

Культурный отдых в Одессе

Одесская опера — один из старейших и красивейших театров Украины, который стоит посетить хотя бы раз в жизни. Прикоснуться к впечатляющему историческому памятнику, а также посмотреть спектакль здесь могут все желающие. На следующей неделе можно попасть на концерт, в оперу или на балет.

Одесский национальный академический театр оперы и балета. Фото: Новини.LIVE

5 августа в 17:00 здесь прозвучат «Музыкальные хиты мирового кино», билеты стоят от 230 гривен.

6 августа в 17:00 покажут оперу «Любовный эликсир» — цена начинается от 190 гривен.

7 августа в 17:00 состоится балет «Красавица и Чудовище», билеты — от 240 гривен.

8 августа в 11:00 покажут детский балет «Красная шапочка» по цене от 160 гривен, а в 16:00 — оперу «Севильский цирюльник», билеты на которую стоят от 260 гривен.

9 августа в 16:00 — балет «Белоснежка»; билеты также стоят от 260 гривен.

Поход в театр на двоих обойдется как минимум в 320–520 гривен в зависимости от выбранного представления.

Афиша Оперного театра на 3–9 августа 2026 года. Фото: скриншот с сайта

Театр музыкальной комедии

Также после моря и прогулок по Одессе в поисках яркого вечера можно заглянуть в театр музыкальной комедии. Здесь на следующей неделе будет всё — от лёгкой комедии до рок-оперы, мюзикла и классической оперетты.

Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного. Фото: Новини.LIVE

4 августа в 18:00 покажут спектакль «Ladies’ Night», билеты стоят от 250 гривен.

7 августа в 18:00 на сцене пройдет рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» — цена билетов начинается от 200 гривен.

8 августа в 17:00 можно увидеть мюзикл «В джазе только девушки», а на следующий день в это же время — оперетту «Принцесса цирка». Билеты на оба спектакля стоят от 200 гривен.

Таким образом, поход в театр для двоих обойдется как минимум в 400–500 гривен, в зависимости от выбранной постановки.

Афиша мюзиклов на 3–9 августа 2026 года. Фото: скриншот с сайта

Заведения в Одессе

Без вкусной остановки отдых в Одессе трудно представить. Здесь можно быстро перекусить, зайти на бургеры или устроить полноценный обед в ресторане. Подсчитаем, во сколько обойдется поход в заведение для двоих.

Ресторан «Хмары»

В «Хмарах» салаты стоят от 197 до 476 гривен, мясные блюда — от 276 до 789, а рыбные — от 337 до 1589 гривен. Кофе стоит от 59 гривен, сок — от 69. Например, котлета по-киевски стоит 297 гривен, картофель — 99, салат из свежих овощей — 229, а Coca-Cola — 86 гривен. В сумме такой обед обойдется в 711 гривен с человека, или в 1422 гривны на двоих.

Меню ресторана «Хмары». Фото: oblaka.choiceqr.com

Бургерная «Ржавый краб»

Бургеры здесь стоят в основном от 375 до 560 гривен, и к большинству из них уже подают картошку фри. За сок придется заплатить от 65 гривен, за лимонад — 125, а за Coca-Cola — 95 гривен. Классический чизбургер с картошкой фри и лимонадом обойдется в 500 гривен с человека. На двоих это 1000 гривен. Если ещё взять десерт на каждого по 280 гривен, общий чек вырастет до 1560 гривен.

Меню в «Ржавый краб». Фото: rzhaviy-crab.choiceqr.com

«Хинкальня»

Один хинкаль здесь стоит 30 гривен. Пять штук — это 150 гривен, салат с помидорами, перцем и брынзой — ещё 160, а лимонад — 65 гривен. Такой обед обойдётся примерно в 375 гривен с человека, или в 750 гривен на двоих. Если добавить один хачапури по-аджарски на двоих за 230 гривен, общий счёт составит около 980 гривен.

Меню в «Хинкальне». Фото: hinkalnya.od.ua

Средний чек

Если брать средний вариант, то на проживание для двоих на шесть ночей стоит заложить около 13–16 тысяч гривен. Средний чек за полноценный прием пищи в заведениях составляет примерно 1100 гривен на двоих. Если ежедневно один раз питаться в кафе или ресторане, за семь дней это составит почти 8 тысяч гривен. Еще около 4–6 тысяч гривен понадобится на завтраки, перекусы и другие приемы пищи. Один поход в театр в среднем обойдется примерно в 1 тысячу гривен на двоих. Итак, недельный отдых в Одессе в среднем ценовом сегменте обойдется примерно в 26–31 тысячу гривен на двоих. Оптимальный ориентир — около 28 тысяч гривен за семь дней и шесть ночей. Дорога до Одессы, транспорт по городу и дополнительные развлечения в эту сумму не входят.

Пляж в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В конечном итоге, в 2026 году реально организовать как бюджетную поездку, так и комфортную неделю с проживанием в центре и ужинами в ресторанах. Все зависит от того, на чем вы готовы сэкономить, а за какие впечатления — доплатить.

Напомним, ранее Новини.LIVE проверили, сколько стоит отдых в одесской Аркадии. Журналисты сравнили цены на шезлонги, бунгало, еду и развлечения, а также выяснили, на каких пляжах есть навесы, спасатели и базовые удобства.

Также Новини.LIVE выяснили, сколько стоит отдых в Затоке этим летом. Журналисты сравнили цены на жилье разных категорий, проверили наличие навесов и выяснили, с какими ограничениями по безопасности могут столкнуться туристы.