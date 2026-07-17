Отдых в Одессе во время войны: с чем сталкиваются туристы

Туристы на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Виктория Беккер Журналист

Каждое лето туристы со всей страны приезжают на море в Одессу, но теперь отдых всё чаще прерывают сирены и взрывы. Только за последние выходные тревогу объявляли 24 раза, поэтому такой отдых сложно назвать спокойным. И хотя пляжи не пустеют, каждая новая атака ставит туристический сезон под угрозу и заставляет людей решать, стоит ли рисковать ради нескольких дней у моря.

Журналисты Новини.LIVE спросили гостей города, удается ли им отдыхать в Одессе во время ежедневных обстрелов.

Отдых под обстрелами

Море, солнце и летние прогулки должны были бы помочь перезагрузиться. Но сегодня отдых в Одессе проходит с постоянным ощущением, что планы могут измениться в любой момент. Спокойствие здесь — лишь пауза между тревогами, которые в последние дни раздаются слишком часто.

"Удается отдохнуть, потому что мы приехали из Киева. Там обстреливают гораздо сильнее. Когда приехали сюда, нам легче это переносить. Но вас здесь тоже довольно сильно обстреливают. Если честно, то в укрытие не ходим, надеемся, что всё будет хорошо", — делится Александр.

Александр об обстрелах в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Самое сложное — когда сигнал тревоги застает в незнакомом месте. У моря или в туристических районах люди часто не сразу понимают, куда направляться. Также отдыхающие отмечают, что не везде есть укрытия.

"Да, удается отдохнуть, но очень сложно, если честно. Для нас взрывы — это нормально, потому что мы из Чернигова — привыкли. Но здесь, конечно, гораздо страшнее. Не ходим в укрытия, потому что там, где мы снимаем жилье, их нет", — отмечает Марина.

Марина об отсутствии укрытий в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Убежища в Одессе

Отдых в новом городе превращается в постоянное ожидание отбоя. Туристам приходится заранее продумывать и маршрут, и то, где можно переждать опасность. Особенно это ощущают те, кто приехал в Одессу на несколько дней и хочет увидеть город, а не только искать ближайшие укрытия.

"Отдыхать получается, только нужно всё делать обдуманно. Обычно стараемся выходить на улицу и куда-то уже после отбоя. То есть не рано утром, а чуть после обеда, где-то, может, с 11-ти до 12-ти. Просто нужно быть осторожным. Я живу в отеле и там хожу в укрытие ночью. Днём не хожу, потому что жалко тратить время на развлечения", — комментирует киевлянин Артур.

Артур об осторожности во время тревог. Фото: Новини.LIVE

Отпуск сегодня уже не означает беззаботность. Даже на пляже приходится прислушиваться к сиренам, проверять оповещения и быть готовым быстро изменить планы. Из-за этого отдохнуть удается далеко не всем.

"Мы из прифронтового города, из Павлограда. Постоянно нервничаем из-за тревог. Если дома у нас есть парковка и мы туда спускаемся, то возле пляжа даже укрытий нет. Например, 13-я станция "Фонтана", — рассказывает Жанна.

Жанна об отсутствии укрытий на пляжах. Фото: Новини.LIVE

Отдых с детьми

Дети всё равно ждут лета, моря и поездок, даже когда вокруг война. Поэтому родители стараются хотя бы ненадолго подарить им ощущение нормального детства. Правда, теперь обычный семейный отдых заставляет думать о безопасности не только на море, но везде и постоянно.

"Ребёнка нужно было отвезти на море. Ребёнок доволен! В Запорожье, например, тревога просто круглосуточно. Мы настолько к этому привыкли. Я понимаю, что это опасно, мы действительно куда-то прячемся, но не в укрытие. Потому что в Запорожье, к сожалению, некуда так быстро добежать. Поэтому максимум мы выходим в коридор во время обстрелов", — объясняет Александра.

Александра о желании ребёнка. Фото: Новини.LIVE

Отдых в Одессе сегодня больше похож на попытку хотя бы ненадолго отвлечься. Люди едут к морю, планируют прогулки и время с детьми, но тревоги постоянно напоминают о войне. Поэтому лето продолжается, хотя настоящего ощущения спокойствия пока нет.

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