График отключения света в Одессе 29 ноября 2023 года: актуальная ситуация с электроснабжением

Украинские энергетики продолжают восстанавливать электросети, которые были повреждены в результате ракетных и беспилотных атак врага. Из-за этого в стране остается действующим режим экономного использования электроэнергии. В субботу, 29 ноября, в Одессе и области, как и в большинстве регионов Украины, запланированы почасовые отключения электроснабжения. Во время этих отключений одновременно могут отключаться несколько зон или групп потребителей.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

В Одессе запланированы временные стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут касаться всех потребителей. График отключений и данные о вашей группе доступны на официальном сайте оператора системы распределения.

Экстренные отключения света

Следует учитывать, что из-за сложной ситуации в энергетической системе региона могут возникать аварийные перебои с подачей электроэнергии. В случае таких непредвиденных отключений официальные графики, опубликованные на сайте, могут потерять актуальность, поэтому жителям рекомендуют экономно и рационально использовать электроэнергию.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

