Графік відключення світла в Одесі 29 листопада 2023: актуальна ситуація з електропостачанням

Українські енергетики продовжують відновлювати електромережі, які були пошкоджені внаслідок ракетних та безпілотних атак ворога. Через це в країні залишається чинним режим економного використання електроенергії. У суботу, 29 листопада, в Одесі та області, як і в більшості регіонів України, заплановано погодинні відключення електропостачання. Під час цих відключень одночасно можуть вимикатися кілька зон або груп споживачів.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Графіки відключення світла в Одесі

В Одесі заплановані тимчасові стабілізаційні відключення електроенергії, що стосуватимуться всіх споживачів. Графік відключень та дані про вашу групу доступні на офіційному сайті оператора системи розподілу.

Екстрені відключення світла

Слід враховувати, що через складну ситуацію в енергетичній системі регіону можуть виникати аварійні перебої з подачею електроенергії. У разі таких непередбачених відключень офіційні графіки, опубліковані на сайті, можуть втратити актуальність, тому мешканцям рекомендують економно та раціонально використовувати електроенергію.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

