Графики света в Одессе 17 февраля - графики и аварии

Во вторник, 17 февраля, в Одесской области частично будут действовать графики отключений света. Однако в самой Одессе ситуация другая — из-за повреждения энергосистемы после обстрелов электроэнергию будут выключать в аварийном режиме. Поэтому большинство жителей города не может ориентироваться на привычные графики, ведь ограничения возможны в любое время суток.

Аварийные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в Одесском регионе уже более двух месяцев действуют аварийные отключения света. Во время которых стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не работают, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию. Больше всего перебоев со светом сейчас фиксируют в части Киевского, Приморского и Хаджибейского районов.

Какие районы Одесской области в сложной ситуации

Нагрузка на сети растет и в области. Больше всего проблем наблюдается в Одесском, Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском районах. В часы пикового потребления значительная часть жителей может одновременно оставаться без электроэнергии. Энергетики объясняют, что пока продолжаются ремонтные работы, полностью стабилизировать систему невозможно.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в марте стоимость электроэнергии для жителей Одессы останется без изменений. Базовый тариф для населения сохраняется на прежнем уровне, в то же время владельцы двухзонных счетчиков будут иметь возможность существенно уменьшить расходы благодаря ночному тарифу.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что в Украине нет ни одной электростанции, которую бы не повредили российские удары. В то же время он сообщил о дефиците ракет для противовоздушной обороны. Сейчас ПВО сбивает около 90% дронов.