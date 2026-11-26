Порт Черноморск. Фото: Государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск"

Железнодорожно-паромный терминал морского порта "Черноморск" планируется передать в концессию частному инвестору на 35 лет. Минимальный объем обязательных вложений составит 8,6 млн долларов. При этом проект предусматривает сохранение государственной собственности на портовые активы и социальные гарантии для работников. Конкурсный диалог с потенциальными инвесторами планируется начать уже в декабре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

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Какие объекты будут переданы в концессию

Минразвития обнародовало проект документации и презентацию будущей концессии мультимодального железнодорожно-паромного терминала в порту "Черноморск". На данный момент документы носят предварительный характер. Их опубликовали, чтобы потенциальные участники рынка могли ознакомиться с условиями, задать вопросы и высказать свои предложения. После этого конкурсная комиссия утвердит окончательный пакет документов.

В концессионный проект войдут активы мультимодального морского терминала государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск", а также причалы № 26, 27 и 28 Администрации морских портов Украины. Другие терминалы предприятия в этот проект не будут включены. Комплекс специализируется на обслуживании железнодорожных и автомобильных паромов, а также судов типа Ro-Ro. В последние годы основными грузами здесь были автомобильные прицепы и автопоезда (TIR), легковые автомобили и железнодорожные вагоны.

В министерстве рассчитывают, что привлечение частного оператора поможет модернизировать инфраструктуру, восстановить полноценную работу паромного сообщения и увеличить поступления в государственный и местные бюджеты. При этом речь не идет о приватизации: стратегические портовые объекты останутся в собственности государства.

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Когда выберут инвестора

По предварительному графику, конкурсный отбор продлится около года. Начать конкурентный диалог с потенциальными инвесторами планируют в середине декабря 2026 года. Далее процедура будет состоять из нескольких этапов:

середина декабря 2026 года — начало конкурентного диалога;

конец февраля 2027 года — завершение приема заявок от претендентов;

начало апреля 2027 года — объявление результатов квалификационного отбора;

начало июля 2027 года — приглашение участников к подаче конкурсных предложений;

начало ноября 2027 года — определение победителя конкурса;

середина ноября 2027 года — подписание концессионного договора.

На подачу заявок претендентам планируется отвести около 75 дней. В частности, будет проверяться, не представляет ли участие потенциального инвестора угрозы национальной безопасности. После квалификационного отбора у участников будет примерно 90 дней на подготовку конкурсных предложений.

Сколько должен вложить инвестор

По условиям проекта, концессионер получит терминал в управление на 35 лет. Минимальный объем обязательных инвестиций составит 8,6 млн долларов без учета НДС. Средства будут направлены на капитальный ремонт или реконструкцию разводных мостов и обновление остальной инфраструктуры комплекса. При этом инвестор сможет самостоятельно определять приоритеты модернизации в рамках предусмотренных обязательств.

Какие гарантии получат работники

Отдельные условия концессии касаются людей, которые сейчас работают в порту. В штат частного оператора планируют перевести до 159 работников государственного предприятия "МТП "Черноморск" и АМПУ. За ними должны сохранить социальные гарантии, предусмотренные коллективным договором.

Также проект предусматривает несколько дополнительных обязательств для инвестора:

в течение первых трех лет сохранять уровень заработной платы переведенных работников;

проводить индексацию зарплат на уровне не ниже инфляции;

в течение первых пяти лет не допускать коллективных увольнений работников по инициативе концессионера.

Подготовку проекта поддерживают Международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). В то же время в порту "Черноморск" уже ведётся конкурентный диалог о передаче в концессию Первого и Контейнерного терминалов. Это отдельный проект, который не входит в концессию железнодорожно-паромного комплекса.

Порт Черноморск

Отметим, что морской порт Черноморск — один из крупнейших в Украине и обладает универсальной инфраструктурой для работы с различными видами грузов. Его главная особенность — мультимодальный паромный комплекс, который является единственным в Украине специализированным объектом для обслуживания железнодорожных, автомобильных и Ro-Ro-паром. Его проектная мощность составляет до 4,5 млн тонн грузов в год.

Порт расположен на берегах Сухого лимана, примерно в 12 морских милях от Одессы. Он имеет около 6 км причальной линии, более 50 км железнодорожных путей и может принимать крупные суда. Портовая инфраструктура позволяет перегружать контейнеры, зерно, металл, наливные и насыпные грузы.

Ранее мы писали, что Украина готовит изменения в договор концессии порта "Ольвия" в Николаевской области, чтобы сохранить инвестиционный проект, несмотря на последствия войны. Государство и инвестор согласовывают финансовые и юридические вопросы. Также рассматривается возможность продлить приостановку срока концессии после февраля 2027 года.

Кроме того, мы сообщали, что бывшего исполняющего обязанности руководителя порта Черноморск приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о взятке в размере 250 тысяч долларов. Его признали виновным в вымогательстве и получении денег за поддержку плана санации частной компании. После оглашения приговора мужчину взяли под стражу прямо в зале суда в тот же день.