Порт Чорноморськ. Фото: Державне підприємство "Морський торговельний порт "Чорноморськ"

Залізнично-поромний термінал морського порту "Чорноморськ" планують передати в концесію приватному інвестору на 35 років. Мінімальний обсяг обов'язкових вкладень становитиме 8,6 млн доларів. Водночас проєкт передбачає збереження державної власності на портові активи та соціальні гарантії для працівників. Конкурсний діалог із потенційними інвесторами планують розпочати вже в грудні 2026 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

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Які об'єкти передадуть у концесію

Мінрозвитку оприлюднило проєкт документації та презентацію майбутньої концесії мультимодального залізнично-поромного термінала в порту "Чорноморськ". Наразі документи мають попередній характер. Їх опублікували, щоб потенційні учасники ринку могли ознайомитися з умовами, поставити запитання та надати свої пропозиції. Після цього конкурсна комісія затвердить остаточний пакет документів.

До концесійного проєкту увійдуть активи мультимодального морського термінала державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ", а також причали № 26, 27 і 28 Адміністрації морських портів України. Інші термінали підприємства до цього проєкту не включатимуть. Комплекс спеціалізується на обслуговуванні залізничних та автомобільних поромів, а також суден типу Ro-Ro. Останніми роками основними вантажами тут були завантажені автомобільні причепи та автопоїзди (TIR), легкові автомобілі й залізничні вагони.

У міністерстві розраховують, що залучення приватного оператора допоможе модернізувати інфраструктуру, відновити повноцінну роботу поромного сполучення та збільшити надходження до державного й місцевих бюджетів. При цьому йдеться не про приватизацію: стратегічні портові об'єкти залишаться у власності держави.

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Коли оберуть інвестора

За попереднім графіком, конкурсний відбір триватиме близько року. Почати конкурентний діалог із потенційними інвесторами планують у середині грудня 2026 року. Далі процедура складатиметься з кількох етапів:

середина грудня 2026 року — початок конкурентного діалогу;

кінець лютого 2027 року — завершення прийому заявок від претендентів;

початок квітня 2027 року — оголошення результатів кваліфікаційного відбору;

початок липня 2027 року — запрошення учасників до подання конкурсних пропозицій;

початок листопада 2027 року — визначення переможця конкурсу;

середина листопада 2027 року — підписання концесійного договору.

На подання заявок претендентам планують відвести близько 75 днів. Зокрема, перевірятимуть, чи не становить участь потенційного інвестора загрози національній безпеці. Після кваліфікаційного відбору учасники матимуть приблизно 90 днів на підготовку конкурсних пропозицій.

Скільки має вкласти інвестор

За умовами проєкту, концесіонер отримає термінал в управління на 35 років. Мінімальний обсяг обов'язкових інвестицій становитиме 8,6 млн доларів без урахування ПДВ. Кошти спрямують на капітальний ремонт або реконструкцію розвідних мостів та оновлення іншої інфраструктури комплексу. Водночас інвестор зможе самостійно визначати пріоритети модернізації в межах передбачених зобов'язань.

Які гарантії отримають працівники

Окремі умови концесії стосуються людей, які зараз працюють у порту. До штату приватного оператора планують перевести до 159 працівників державного підприємства "МТП "Чорноморськ" та АМПУ. За ними мають зберегти соціальні гарантії, передбачені колективним договором.

Також проєкт передбачає кілька додаткових зобов'язань для інвестора:

протягом перших трьох років зберігати рівень заробітної плати переведених працівників;

проводити індексацію зарплат на рівні не нижче інфляції;

протягом перших п'яти років не допускати колективних звільнень працівників з ініціативи концесіонера.

Підготовку проєкту підтримують Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Водночас у порту "Чорноморськ" уже триває конкурентний діалог щодо передачі в концесію Першого та Контейнерного терміналів. Це окремий проєкт, який не входить до концесії залізнично-поромного комплексу.

Порт Чорноморськ

Зазначимо, морський порт Чорноморськ — один із найбільших в Україні та має універсальну інфраструктуру для роботи з різними видами вантажів. Його головна особливість — мультимодальний поромний комплекс, який є єдиним в Україні спеціалізованим об’єктом для обслуговування залізничних, автомобільних і Ro-Ro поромів. Його проєктна потужність становить до 4,5 млн тонн вантажів на рік.

Порт розташований на берегах Сухого лиману, приблизно за 12 морських миль від Одеси. Він має близько 6 км причальної лінії, понад 50 км залізничних колій і може приймати великі судна. Портова інфраструктура дозволяє перевантажувати контейнери, зерно, метал, наливні та насипні вантажі.

Раніше ми писали, що Україна готує зміни до договору концесії порту "Ольвія" в Миколаївській області, щоб зберегти інвестиційний проєкт попри наслідки війни. Держава та інвестор узгоджують фінансові й юридичні питання. Також розглядають можливість продовжити призупинення строку концесії після лютого 2027 року.

Також ми повідомляли, що колишнього виконувача обов’язків керівника порту Чорноморськ засудили до 10 років ув’язнення у справі про хабар на 250 тисяч доларів. Його визнали винним у проханні та отриманні грошей за підтримку плану санації приватної компанії. Після оголошення вироку чоловіка взяли під варту прямо в залі суду того ж дня.