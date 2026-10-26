Судно в порту. Фото ілюстративне: QTerminals Olvia/Facebook

Україна готує зміни до договору концесії порту "Ольвія" в Миколаївській області, щоб зберегти інвестиційний проєкт попри наслідки війни. Держава та інвестор узгоджують фінансові й юридичні питання. Також розглядають можливість продовжити призупинення строку концесії після лютого 2027 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Анатолія Тіменка.

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Що змінять у договорі

Україна готує зміни до концесійного договору порту "Ольвія", щоб зберегти співпрацю з інвестором і створити умови для відновлення роботи об'єкта після завершення воєнних обмежень. За словами Анатолія Тіменка, повномасштабна війна суттєво вплинула на роботу українських портів. Через це інвесторам складніше виконувати зобов'язання, передбачені договорами. Тому держава та концесіонер шукають рішення, які дадуть змогу адаптувати умови співпраці до нових обставин.

Наразі сторони готують проєкт додаткової угоди до концесійного договору. Також опрацьовують відповідне рішення Кабінету Міністрів України. Документи мають врахувати наслідки війни та визначити подальші умови виконання зобов'язань інвестора.

"Для нас важливо зберігати співпрацю з інвесторами навіть у складних умовах. Інфраструктурні проєкти такого масштабу потребують зрозумілих правил і рішень, які враховують реалії війни", — зазначив Тіменко.

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Призупинення концесії

Окремо сторони розглядають можливість продовжити призупинення строку концесії після 24 лютого 2027 року. Під час ухвалення рішення враховуватимуть тривалість воєнного стану та час, необхідний для відновлення роботи портової інфраструктури. Остаточні умови мають узгодити в межах подальшої роботи над договором.

На початку листопада планують провести засідання робочої групи. Учасники мають визначити наступні кроки щодо реалізації проєкту. Головна мета переговорів — зберегти партнерство з інвестором і підготувати умови для повернення порту "Ольвія" до повноцінної роботи після усунення воєнних обмежень.

Що відомо про порт "Ольвія"

Спеціалізований морський порт "Ольвія" розташований у Миколаївській області. Він працює з різними видами вантажів, зокрема зерном і будівельними матеріалами. Порт має залізничне й автомобільне сполучення, що дає змогу перевозити вантажі для українських виробників та експортерів.

У серпні 2020 року Україна підписала договір про передачу порту в концесію катарській компанії QTerminals. У грудні 2021 року завершили передачу майнового комплексу компанії "Кютерміналз Ольвія" на 35 років. За умовами угоди, інвестор мав вкласти близько 3,4 млрд грн у розвиток портової інфраструктури та ще щонайменше 80 млн грн — в інфраструктуру Миколаєва.

До портового комплексу входять сім причалів загальною довжиною близько 1,5 км. Площа території становить приблизно 150 гектарів. Також порт має складські майданчики, перевантажувальну техніку та обладнання для роботи з вантажами.

Через повномасштабне вторгнення Росії концесійний проєкт призупинили. У серпні 2025 року Міністерство розвитку громад та територій України, "Кютерміналз Ольвія" та катарська QTerminals підписали меморандум про співпрацю для його відновлення. У лютому 2026 року сторони продовжили обговорювати зміни до договору з урахуванням наслідків війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, 3 жовтня російські війська атакували цивільне вантажне судно під прапором Ліберії, яке перебувало в одному з портів Одещини. Унаслідок удару загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Також Новини.LIVE писали, що дрони атакували два судна поблизу узбережжя Болгарії. Одне з них затонуло, а з іншого врятували всіх 15 членів екіпажу, серед яких були семеро українців і восьмеро громадян Азербайджану. П'ятьом морякам надали медичну допомогу через легкі поранення.