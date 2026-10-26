Судно в порту. Фото иллюстративное: QTerminals Olvia/Facebook

Украина готовит изменения в договор о концессии порта "Ольвия" в Николаевской области, чтобы сохранить инвестиционный проект, несмотря на последствия войны. Государство и инвестор согласовывают финансовые и юридические вопросы. Также рассматривается возможность продлить приостановку срока концессии после февраля 2027 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заместителя министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Анатолия Тименко.

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Что изменят в договоре

Украина готовит изменения в концессионный договор порта "Ольвия", чтобы сохранить сотрудничество с инвестором и создать условия для возобновления работы объекта после снятия военных ограничений. По словам Анатолия Тименко, полномасштабная война существенно повлияла на работу украинских портов. Из-за этого инвесторам сложнее выполнять обязательства, предусмотренные договорами. Поэтому государство и концессионер ищут решения, которые позволят адаптировать условия сотрудничества к новым обстоятельствам.

В настоящее время стороны готовят проект дополнительного соглашения к концессионному договору. Также разрабатывается соответствующее решение Кабинета Министров Украины. Документы должны учесть последствия войны и определить дальнейшие условия выполнения обязательств инвестора.

"Для нас важно сохранять сотрудничество с инвесторами даже в сложных условиях. Инфраструктурные проекты такого масштаба требуют понятных правил и решений, учитывающих реалии войны", — отметил Тименко.

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Приостановка концессии

Отдельно стороны рассматривают возможность продлить приостановку срока концессии после 24 февраля 2027 года. При принятии решения будут учитываться продолжительность военного положения и время, необходимое для восстановления работы портовой инфраструктуры. Окончательные условия должны быть согласованы в рамках дальнейшей работы над договором.

В начале ноября планируется провести заседание рабочей группы. Участники должны определить следующие шаги по реализации проекта. Главная цель переговоров — сохранить партнерство с инвестором и подготовить условия для возвращения порта "Ольвия" к полноценной работе после снятия военных ограничений.

Что известно о порту "Ольвия"

Специализированный морской порт "Ольвия" расположен в Николаевской области. Он работает с различными видами грузов, в частности с зерном и строительными материалами. Порт имеет железнодорожное и автомобильное сообщение, что позволяет перевозить грузы для украинских производителей и экспортеров.

В августе 2020 года Украина подписала договор о передаче порта в концессию катарской компании QTerminals. В декабре 2021 года завершилась передача имущественного комплекса компании "Кютерминалз Ольвия" на 35 лет. По условиям соглашения инвестор должен был вложить около 3,4 млрд грн в развитие портовой инфраструктуры и еще не менее 80 млн грн — в инфраструктуру Николаева.

В портовый комплекс входят семь причалов общей длиной около 1,5 км. Площадь территории составляет примерно 150 гектаров. Также порт располагает складскими площадками, перегрузочной техникой и оборудованием для работы с грузами.

Из-за полномасштабного вторжения России концессионный проект был приостановлен. В августе 2025 года Министерство развития общин и территорий Украины, "Кютерминалз Ольвия" и катарская компания QTerminals подписали меморандум о сотрудничестве для его возобновления. В феврале 2026 года стороны продолжили обсуждать изменения в договоре с учётом последствий войны.

Как сообщали Новини.LIVE, 3 октября российские войска атаковали гражданское грузовое судно под флагом Либерии, которое находилось в одном из портов Одесской области. В результате удара погиб матрос-моторист, ещё трое членов экипажа получили ранения.

Также Новини.LIVE сообщали, что дроны атаковали два судна у побережья Болгарии. Одно из них затонуло, а с другого спасли всех 15 членов экипажа, среди которых были семеро украинцев и восемь граждан Азербайджана. Пятерым морякам оказали медицинскую помощь в связи с легкими ранениями.