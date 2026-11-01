Пограничник Румынии на одном из пунктов пропуска. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

На границе Одесской области с Румынией украинским водителям могут отказать во въезде из-за отсутствия действующего технического осмотра автомобиля. Хотя в Украине частные легковые автомобили в основном освобождены от обязательной проверки, в соседней стране действуют другие требования. Из-за этого даже исправный автомобиль могут не пропустить через границу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пограничную полицию Румынии.

Реклама

Почему автомобиль могут не пропустить

По информации румынских пограничников, автомобили с иностранной регистрацией могут пересекать границу и передвигаться по дорогам страны только при условии соответствия техническим требованиям. Для подтверждения этого водитель должен иметь документ о прохождении действующего периодического технического осмотра. Проблема для украинских автомобилистов заключается в разнице между правилами двух стран. В Украине большинство легковых автомобилей, используемых для личных нужд, не подлежит обязательному периодическому техническому осмотру. Поэтому их владельцы могут годами ездить без соответствующего сертификата.

Однако при въезде в Румынию применяются румынские требования, основанные на законодательстве о дорожном движении и Венской конвенции 1968 года. Она распространяется не только на украинских водителей, но и на другие автомобили, передвигающиеся по дорогам Румынии.

Как попасть в Румынию из Одесской области

Непосредственно из Одесской области в Румынию автомобилисты могут попасть через международный пункт пропуска "Орловка — Исакча". Он работает на паромной переправе через Дунай и соединяет украинское село Орловка в Измаильском районе с румынским городом Исакча.

Читайте также:

Что необходимо иметь при себе водителю

Румынская пограничная полиция отмечает, что для въезда на автомобиле необходимы действующий документ для пересечения границы, водительское удостоверение соответствующей категории и свидетельство о регистрации транспортного средства. Кроме того, автомобиль должен иметь действующую страховку гражданской ответственности, а водитель — документ, подтверждающий прохождение технического осмотра.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Затоке планируют построить новый совмещенный эстакадный мост для сообщения с Бессарабией. Его предлагают разместить в той части лимана, где отсутствует интенсивное движение крупных судов.

Также Новини.LIVE сообщали, что вечером 17 октября румынские истребители F-16 сбили над Черным морем вблизи Одесской области два российских реактивных дрона типа "Герань". Беспилотники нарушили воздушное пространство страны. Первый был сбит к юго-востоку от города Сулина, а второй — к востоку от него. Между двумя сбиваниями прошло всего четыре минуты.