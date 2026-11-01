Прикордонник Румунії на одному із пунктів пропуску. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

На кордоні Одещини з Румунією українські водії можуть отримати відмову у в'їзді через відсутність чинного техогляду автомобіля. Хоча в Україні приватні легковики переважно звільнені від обов'язкової перевірки, у сусідній країні діють інші вимоги. Через це навіть справний автомобіль можуть не пропустити через кордон.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Прикордонну поліцію Румунії.

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Чому можуть не пропустити автомобіль

За інформацією румунських прикордонників, автомобілі з іноземною реєстрацією можуть перетинати кордон і пересуватися дорогами країни лише за умови відповідності технічним вимогам. Для підтвердження цього водій повинен мати документ про проходження чинного періодичного технічного огляду. Проблема для українських автомобілістів полягає в різниці між правилами двох країн. В Україні більшість легкових автомобілів, які використовуються для особистих потреб, не підлягає обов'язковому періодичному техконтролю. Тому їхні власники можуть роками їздити без відповідного сертифіката.

Однак під час в'їзду до Румунії застосовуються румунські вимоги, які ґрунтуються на законодавстві про дорожній рух та Віденській конвенції 1968 року. Вона поширюється не лише на українських водіїв, а й на інші автомобілі, які пересуваються дорогами Румунії.

Як потрапити до Румунії з Одещини

Безпосередньо з Одеської області до Румунії автомобілісти можуть потрапити через міжнародний пункт пропуску "Орлівка — Ісакча". Він працює на поромній переправі через Дунай та сполучає українське село Орлівка в Ізмаїльському районі з румунським містом Ісакча.

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Що потрібно мати водієві

Румунська прикордонна поліція зазначає, що для в'їзду автомобілем необхідні дійсний документ для перетину кордону, посвідчення водія відповідної категорії та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Крім того, машина повинна мати чинне страхування цивільної відповідальності, а водій — документ, який підтверджує проходження технічного огляду.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Затоці хочуть звести новий суміщений естакадний міст для сполучення з Бессарабією. Його пропонують розташувати у тій частині лиману, де немає інтенсивного руху великих суден.

Також Новини.LIVE повідомляли, що увечері 17 жовтня румунські винищувачі F-16 збили над Чорним морем поблизу Одещини два російські реактивні дрони типу "Герань". Безпілотники порушили повітряний простір країни. Перший знищили на південний схід від міста Суліна, а другий — на схід від нього. Між двома збиттями минуло лише чотири хвилини.