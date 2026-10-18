Румунський винищувач F-16 над Чорним морем під час операції зі збиття дронів 17 жовтня 2026 року. Фото: Міністерство оборони Румунії

Увечері 17 жовтня румунські винищувачі F-16 збили над Чорним морем поблизу Одещини два російські реактивні дрони типу "Герань". Безпілотники порушили повітряний простір країни. Перший знищили на південний схід від міста Суліна, а другий — на схід від нього. Між двома збиттями минуло лише чотири хвилини.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони Румунії, яке оприлюднило кадри бойової роботи винищувачів.

Реклама

Запуск ракети з румунського винищувача F-16 під час перехоплення безпілотників над Чорним морем 17 жовтня 2026 року. Фото: Міністерство оборони Румунії

Як збивали дрони над морем

За інформацією румунського Міноборони, у суботу радари виявили групу повітряних цілей приблизно за 120 кілометрів на схід від острова Зміїний. Вони рухалися в південно-західному напрямку. О 17:43 з авіабази Борча піднялися два винищувачі F-16. Перший дрон увійшов у повітряний простір Румунії о 17:59. Його збили о 18:01 на південний схід від міста Суліна.

Другий безпілотник знищили о 18:05 на схід від Суліни. За даними військових, він перебував у румунському повітряному просторі близько п'яти хвилин. Обидва дрони, збиті над територіальними водами Румунії у Чорному морі, були ударні безпілотники типу "Герань" із реактивними двигунами, установили військові.

Кадр із кабіни румунського винищувача F-16: у небі над Чорним морем видно спалах і густий дим під час перехоплення повітряної цілі. Фото: Міністерство оборони Румунії

Робота винищувачів F-16

Міністерство оборони Румунії оприлюднило у Facebook кадри роботи винищувачів. На них видно запуск ракет із літаків F-16.

Читайте також:

"Цілі виявлені, ідентифіковані, атаковані та знешкоджені! Військовослужбовці Збройних сил Румунії щодня несуть службу, дбаючи про нашу безпеку", — повідомили у відомстві.

У румунському Міноборони зазначили, що протягом попереднього тижня радари вісім разів виявляли повітряні цілі над Україною поблизу румунського кордону. У чотирьох випадках безпілотники ненадовго порушували повітряний простір Румунії. Також за цей період дрони вразили кілька торговельних суден у Чорному морі, зокрема в територіальних водах Румунії.

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 18 жовтня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини. Пошкоджень зазнали розподільні об'єкти ДТЕК та магістральні електромережі іншої компанії. Через масштабні руйнування станом на ранок без світла залишалися 24,1 тисячі родин у Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах. Енергетики розпочали відновлення електропостачання з урахуванням безпекової ситуації.

Вдень 18 жовтня росіяни атакували Одесу. Новини.LIVE повідомляли, що близько 12:05 у місті пролунав вибух, а начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про пошкодження багатоповерхового житлового будинку внаслідок обстрілу.