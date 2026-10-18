Румынский истребитель F-16 над Чёрным морем во время операции по сбиванию дронов 17 октября 2026 года. Фото: Министерство обороны Румынии

Вечером 17 октября румынские истребители F-16 сбили над Черным морем вблизи Одесской области два российских реактивных дрона типа "Герань". Беспилотники нарушили воздушное пространство страны. Первый был сбит к юго-востоку от города Сулина, а второй — к востоку от него. Между двумя сбиваниями прошло всего четыре минуты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Румынии, которое обнародовало кадры боевых действий истребителей.

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Запуск ракеты с румынского истребителя F-16 во время перехвата беспилотников над Черным морем 17 октября 2026 года. Фото: Министерство обороны Румынии

Как сбивали дроны над морем

По информации румынского Минобороны, в субботу радары обнаружили группу воздушных целей примерно в 120 километрах к востоку от острова Змеиный. Они двигались в юго-западном направлении. В 17:43 с авиабазы Борча поднялись два истребителя F-16. Первый дрон вошёл в воздушное пространство Румынии в 17:59. Его сбили в 18:01 к юго-востоку от города Сулина.

Второй беспилотник был уничтожен в 18:05 к востоку от Сулины. По данным военных, он находился в воздушном пространстве Румынии около пяти минут. Оба дрона, сбитые над территориальными водами Румынии в Черном море, были ударными беспилотниками типа "Герань" с реактивными двигателями, установили военные.

Кадр из кабины румынского истребителя F-16: в небе над Чёрным морем видны вспышка и густой дым во время перехвата воздушной цели. Фото: Министерство обороны Румынии

Работа истребителей F-16

Министерство обороны Румынии опубликовало в Facebook кадры работы истребителей. На них виден запуск ракет с самолетов F-16.

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"Цели обнаружены, идентифицированы, атакованы и обезврежены! Военнослужащие Вооруженных сил Румынии ежедневно несут службу, заботясь о нашей безопасности", — сообщили в ведомстве.

В румынском Минобороны отметили, что в течение прошлой недели радары восемь раз обнаруживали воздушные цели над Украиной вблизи румынской границы. В четырёх случаях беспилотники ненадолго нарушали воздушное пространство Румынии. Также за этот период дроны поразили несколько торговых судов в Чёрном море, в частности в территориальных водах Румынии.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 18 октября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Повреждения получили распределительные объекты ДТЭК и магистральные электросети другой компании. Из-за масштабных разрушений по состоянию на утро без света оставались 24,1 тысячи семей в Белгород-Днестровском, Измаильском и Болградском районах. Энергетики приступили к восстановлению электроснабжения с учётом ситуации с безопасностью.

Днем 18 октября россияне атаковали Одессу. Новини.LIVE сообщали, что около 12:05 в городе раздался взрыв, а начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении многоэтажного жилого дома в результате обстрела.