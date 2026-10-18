Румынские F-16 сбили дроны в Черном море недалеко от Одесчины: кадры работы
Вечером 17 октября румынские истребители F-16 сбили над Черным морем вблизи Одесской области два российских реактивных дрона типа "Герань". Беспилотники нарушили воздушное пространство страны. Первый был сбит к юго-востоку от города Сулина, а второй — к востоку от него. Между двумя сбиваниями прошло всего четыре минуты.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Румынии, которое обнародовало кадры боевых действий истребителей.
Как сбивали дроны над морем
По информации румынского Минобороны, в субботу радары обнаружили группу воздушных целей примерно в 120 километрах к востоку от острова Змеиный. Они двигались в юго-западном направлении. В 17:43 с авиабазы Борча поднялись два истребителя F-16. Первый дрон вошёл в воздушное пространство Румынии в 17:59. Его сбили в 18:01 к юго-востоку от города Сулина.
Второй беспилотник был уничтожен в 18:05 к востоку от Сулины. По данным военных, он находился в воздушном пространстве Румынии около пяти минут. Оба дрона, сбитые над территориальными водами Румынии в Черном море, были ударными беспилотниками типа "Герань" с реактивными двигателями, установили военные.
Работа истребителей F-16
Министерство обороны Румынии опубликовало в Facebook кадры работы истребителей. На них виден запуск ракет с самолетов F-16.
"Цели обнаружены, идентифицированы, атакованы и обезврежены! Военнослужащие Вооруженных сил Румынии ежедневно несут службу, заботясь о нашей безопасности", — сообщили в ведомстве.
В румынском Минобороны отметили, что в течение прошлой недели радары восемь раз обнаруживали воздушные цели над Украиной вблизи румынской границы. В четырёх случаях беспилотники ненадолго нарушали воздушное пространство Румынии. Также за этот период дроны поразили несколько торговых судов в Чёрном море, в частности в территориальных водах Румынии.
Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 18 октября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Повреждения получили распределительные объекты ДТЭК и магистральные электросети другой компании. Из-за масштабных разрушений по состоянию на утро без света оставались 24,1 тысячи семей в Белгород-Днестровском, Измаильском и Болградском районах. Энергетики приступили к восстановлению электроснабжения с учётом ситуации с безопасностью.
Днем 18 октября россияне атаковали Одессу. Новини.LIVE сообщали, что около 12:05 в городе раздался взрыв, а начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении многоэтажного жилого дома в результате обстрела.