Люди гуляют у моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области растительное масло вновь покрыло побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы". После сильного ветра волны вынесли его на пляжи и песчаные берега, в том числе и в заповедной зоне. Площадь загрязнения увеличилась примерно в десять раз. Масло попало в Черное море после российского удара по порту Черноморска.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение эколога Ивана Русева в Facebook.

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Пост эколога Ивана Русева. Фото: скриншот из Facebook

Масло на побережье Одесской области

По информации Ивана Русева, 26 октября после сильного восточного ветра волны вновь вынесли растительное масло на различные участки песчаной пересыпки Национального природного парка "Тузловские лиманы". Ранее площадь загрязненных участков составляла около 10 тысяч квадратных метров. Теперь, по оценке эколога, она достигла почти 100 тысяч квадратных метров.

"Масло продолжает загрязнять песчаный пересып в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", в том числе и его заповедную зону", — сообщил Иван Русев.

Нефть попадает не только на пляжи, но и на природные участки, находящиеся под особой охраной.

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"Такое загрязнение оказывает негативное воздействие на уязвимые микробиоценозы песчаной пересыпки", — подчеркнул эколог.

Как масло попало в море

26 апреля 2026 года россияне дронами атаковали морской порт Черноморска. Они повредили портовую инфраструктуру и резервуары с подсолнечным маслом. По данным Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, во время пожара был разрушен резервуар объемом 6 тысяч тонн.

Часть масла вытекла на территорию порта и попала в акваторию. На поверхности воды образовалось пятно размером примерно 400 на 200 метров. Для сдерживания загрязнения портовые службы установили специальные заграждения, перекрыли дождевую канализацию, а экологи отобрали пробы воды. По данным спутникового мониторинга, впоследствии масляное пятно распространилось по Черному морю и достигло акватории вблизи "Тузловских лиманов". Волны начали выносить его на песчаные берега национального парка, в том числе и в заповедную зону.

Также Новини.LIVE сообщали, что после российского удара по порту Черноморска масло добралось до заповедной зоны "Тузловских лиманов". По словам эколога Ивана Русева, загрязнение достигло акватории национального парка 8 мая. Волны вынесли масло на песчаный пересып, загрязнив около 10 тысяч квадратных метров побережья.

Ранее Новини.LIVE писали о вреде, который разлив подсолнечного масла нанес морским водорослям. По информации Ивана Русева, после апрельского удара по резервуарам в Черноморске пострадали красные водоросли, которые производят кислород, очищают воду и служат средой обитания для морских животных. Из-за загрязнения они слипались в большие скопления, которые море выбрасывало на берег.