Люди гуляють біля моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині рослинна олія знову вкрила узбережжя Національного природного парку "Тузлівські лимани". Після сильного вітру хвилі винесли її на пляжі та піщані береги, зокрема й у заповідній зоні. Площа забруднення зросла приблизно вдесятеро. Олія потрапила в Чорне море після російського удару по порту Чорноморська.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення еколога Івана Русєва в Facebook.

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Допис еколога Івана Русєва. Фото: скриншот з Facebook

Олія на узбережжі Одещини

За інформацією Івана Русєва, 26 жовтня після сильного східного вітру хвилі знову винесли рослинну олію на різні ділянки піщаного пересипу Національного природного парку "Тузлівські лимани". Раніше площа забруднених ділянок становила близько 10 тисяч квадратних метрів. Тепер, за оцінкою еколога, вона сягнула майже 100 тисяч квадратних метрів.

"Олія продовжує забруднювати піщаний пересип у Національному природному парку "Тузлівські лимани", зокрема і його заповідну зону", — повідомив Іван Русєв.

Олія потрапляє не лише на пляжі, а й на природні ділянки, які перебувають під особливою охороною.

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"Таке забруднення призводить до негативного впливу на вразливі мікробіоценози піщаного пересипу", — наголосив еколог.

Як олія потрапила в море

26 квітня 2026 року росіяни дронами атакували морський порт Чорноморська. Вони пошкодили портову інфраструктуру та резервуари із соняшниковою олією. За даними Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, під час пожежі було зруйновано резервуар об'ємом 6 тисяч тонн.

Частина олії витекла на територію порту та потрапила в акваторію. На поверхні води утворилася пляма приблизно 400 на 200 метрів. Для стримування забруднення портові служби встановили спеціальні загородження, перекрили дощову каналізацію, а екологи відібрали проби води. За даними супутникового моніторингу, згодом олійна пляма поширилася Чорним морем і досягла акваторії поблизу "Тузлівських лиманів". Хвилі почали виносити її на піщані береги національного парку, зокрема й у заповідну зону.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після російського удару по порту Чорноморська олія дісталася заповідної зони "Тузлівських лиманів". За словами еколога Івана Русєва, забруднення досягло акваторії нацпарку 8 травня. Хвилі винесли олію на піщаний пересип, забруднивши близько 10 тисяч квадратних метрів узбережжя.

Раніше Новини.LIVE писали про шкоду, якої розлив соняшникової олії завдав морським водоростям. За інформацією Івана Русєва, після квітневого удару по резервуарах у Чорноморську постраждали червоні водорості, які виробляють кисень, очищують воду та слугують середовищем існування для морських тварин. Через забруднення вони злипалися у великі маси, які море викидало на берег.