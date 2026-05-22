Пляжный сезон в Одессе: температура моря у побережья сегодня

Люди купаются в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Температура морской воды у побережья Одессы сегодня, 22 мая, составляет +16...+17°С. Несмотря на теплую погоду днем море пока остается достаточно прохладным для купания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе сегодня

В Одессе в пятницу ожидается переменная облачность. Утром и днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха утром составляет +15...+17 °С, а днем потеплеет до +22...+24 °С.

Погода в Одесской области 22 мая

По Одесской области температура воздуха будет колебаться от +13...+18 °С утром до +22...+27 °С днем. В отдельных районах области возможны шквалы ветра до 15-17 м/с. Поэтому в регионе объявили и уровень опасности.

Предупреждение о шторме. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Вдоль побережья Одесской области прогнозируют легкое волнение моря. Ночью и утром местами возможна дымка, из-за которой видимость на дорогах может снижаться до 1-2 км.

Подготовка к пляжному сезону

Добавим, что в Одессе перед началом пляжного сезона водолазы обследовали морское дно и убирали опасные предметы , которые могут травмировать отдыхающих. Так, сегодня из воды достали обломки российских беспилотников, гильзы от работы ПВО, арматуру, стекло и прочий мусор.

Кроме этого, при подготовке особое внимание уделяется укрытию и инклюзивности пляжей. Вдоль побережья от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана планируется установить еще восемь мобильных укрытий. Таким образом, общее количество укрытий у моря должно возрасти до 19.

Также ранее журналисты Новини.LIVE сообщали, что, несмотря на многочисленные загрязнения маслом и нефтью, одесситы и отдыхающие считают воду в море безопасной при условии контроля со стороны соответствующих служб.

Новини.LIVE на днях писали, что на побережье Черного моря в пределах Национального природного парка "Тузловские лиманы" нашли остатки погибшего дельфина-азовки. Это первая погибшая азовка, которую в этом году обнаружили на территории нацпарка.