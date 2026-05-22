Пляжний сезон в Одесі: температура моря біля узбережжя сьогодні

Люди купаються у морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Температура морської води біля узбережжя Одеси сьогодні, 22 травня, становить +16...+17 °С. Попри теплу погоду вдень, море поки залишається доволі прохолодним для купання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі сьогодні 22 травня

В Одесі у п'ятницю очікується мінлива хмарність. Вранці та вдень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура повітря вранці становить +15...+17 °С, а вдень потеплішає до +22...+24 °С.

Погода на Одещині 22 травня

По Одеській області температура повітря коливатиметься від +13...+18 °С вранці до +22...+27 °С вдень. В окремих районах області можливі шквали вітру до 15-17 м/с. Через це в регіоні оголосили І рівень небезпечності.

Попередження про шторм. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Вздовж узбережжя Одещини прогнозують легке хвилювання моря. Вночі та вранці місцями можливий серпанок, через який видимість на дорогах може знижуватися до 1-2 км.

Підготовка до пляжного сезону

Додамо, що в Одесі перед початком пляжного сезону водолази почали обстежувати морське дно та прибирати небезпечні предмети, які можуть травмувати відпочивальників. Так, сьогодні з води дістали уламки російських безпілотників, гільзи від роботи ППО, арматуру, скло та інше сміття.

Окрім цього, під час підготовки окрему увагу приділяють укриттю та інклюзивності пляжів. Вздовж узбережжя від Ланжерона до 16-ї станції Великого Фонтану планують встановити ще вісім мобільних укриттів. Таким чином, загальна кількість укриттів біля моря має зрости до 19.

Також раніше журналісти Новини.LIVE повідомляли, що попри чисельні забруднення олією та нафтою одесити та відпочиваючі вважають воду у морі безпечною за умови контролю з боку відповідних служб.

Новини.LIVE днями писали, що на узбережжі Чорного моря в межах Національного природного парку "Тузлівські лимани" знайшли рештки загиблого дельфіна-азовки. Це перша загибла азовка, яку цього року виявили на території нацпарку.