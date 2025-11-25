Видео
По инициативе Зеленской — на Одесичне появилось еще одно укрытие

Дата публикации 25 ноября 2025 17:15
обновлено: 16:37
Укрытие для детей в Августовском саду в Одесской области
Открытие укрытия в Одесской области. Фото: Олег Кипер/Telegram

Война продолжается, и безопасность людей остается главным приоритетом. Одесская область ежедневно переживает воздушные атаки, поэтому в регионе продолжают создавать новые защитные пространства. Одним из таких решений стало открытие очередного укрытия для детей. Оно должно помочь громадам лучше переживать опасные ситуации.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Новое укрытие

По словам Олега Кипера, в Одесской области ввели в эксплуатацию новое укрытие для детей при поддержке Фонда Елены Зеленской. Это уже пятое убежище в области, открытое в этом году. Его разместили в Августовском детском саду "Светлячок", где во время тревог смогут находиться до 250 человек.

Такой запас мест позволяет приютить не только воспитанников садика, которых сейчас 72, но и учеников и коллектив Августовского лицея. В случае опасности дети и педагоги обоих заведений будут иметь возможность прятаться от вражеских целей, где могут находиться столько времени, сколько потребуется.

"Во время воздушных тревог и дети, и педагоги обоих заведений теперь будут иметь безопасное пространство", — написал Кипер.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве женщину с ребенком не пустили в укрытие. Также мы писали о том, где в Украине чаще всего звучали воздушные тревоги.

Одесса Одесская область Новости Одессы воздушная тревога безопасность укрытия
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
