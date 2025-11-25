Укриття для дітей в Августівському садочку на Одещині

Відкриття укриття на Одещині. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Війна триває, і безпека людей залишається головним пріоритетом. Одещина щодня переживає повітряні атаки, тому в регіоні продовжують створювати нові захисні простори. Одним із таких рішень стало відкриття чергового укриття для дітей. Воно має допомогти громадам краще переживати небезпечні ситуації.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Нове укриття

За словами Олега Кіпера, на Одещині ввели в експлуатацію нове укриття для дітей за підтримки Фундації Олени Зеленської. Це вже п’яте сховище в області, відкритe цього року. Його розмістили в Августівському дитячому садочку "Світлячок", де під час тривог зможуть перебувати до 250 людей.

Такий запас місць дає змогу прихистити не лише вихованців садочка, яких зараз 72, а й учнів та колектив Августівського ліцею. У разі небезпеки діти й педагоги обох закладів матимуть можливість ховатися від ворожих цілей, де можуть перебувати стільки часу, скільки буде потрібно.

"Під час повітряних тривог і діти, і педагоги обох закладів тепер матимуть безпечний простір", — написав Кіпер.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Києві жінку з дитиною не пустили в укриття. Також ми писали про те, де в Україні найчастіше лунали повітряні тривоги.