Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса З ініціативи Зеленської — на Одещині з'явилося ще одне укриття

З ініціативи Зеленської — на Одещині з'явилося ще одне укриття

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 17:15
Оновлено: 16:37
Укриття для дітей в Августівському садочку на Одещині
Відкриття укриття на Одещині. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Війна триває, і безпека людей залишається головним пріоритетом. Одещина щодня переживає повітряні атаки, тому в регіоні продовжують створювати нові захисні простори. Одним із таких рішень стало відкриття чергового укриття для дітей. Воно має допомогти громадам краще переживати небезпечні ситуації.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Нове укриття

За словами Олега Кіпера, на Одещині ввели в експлуатацію нове укриття для дітей за підтримки Фундації Олени Зеленської. Це вже п’яте сховище в області, відкритe цього року. Його розмістили в Августівському дитячому садочку "Світлячок", де під час тривог зможуть перебувати до 250 людей.

Такий запас місць дає змогу прихистити не лише вихованців садочка, яких зараз 72, а й учнів та колектив Августівського ліцею. У разі небезпеки діти й педагоги обох закладів матимуть можливість ховатися від ворожих цілей, де можуть перебувати стільки часу, скільки буде потрібно.

"Під час повітряних тривог і діти, і педагоги обох закладів тепер матимуть безпечний простір", — написав Кіпер.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Києві жінку з дитиною не пустили в укриття. Також ми писали про те, де в Україні найчастіше лунали повітряні тривоги.

Одеса Одеська область Новини Одеси повітряна тривога безпека укриття
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації