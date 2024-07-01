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Начало недели без воды — кому из одесситов отключили водоснабжение до вечера

1 июля 2024 12:46
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Отключение воды в Одессе сегодня, 1 июля: адреса
Вода течет из крана. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 1 июля, жители Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение одесситам планируется полностью вернуть в 18:00. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Семена Палия, 103 — 111;
  • Балтская дорога, 2 — 7;
  • Пересыпская — все дома;
  • Долинская — все дома;
  • Академика Филатова, 9 — 17;
  • Космонавтов, 9 — 11.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Мы писали, что сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут пересмотрены — грозят серьезные последствия.

Также мы сообщали, что регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения начали действовать с начала месяца и касаются только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг.

коммунальные услуги Одесса Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды

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