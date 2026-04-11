Главная Одесса Почта и банки в Одессе: какой график на Пасху, 12 апреля

Дата публикации 11 апреля 2026 10:21
Как будут работать почта и банки в Одессе на Пасху, 12 апреля
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 12 апреля, когда православные и греко-католические верующие будут праздновать Воскресение Христово, работа большинства сервисов в Одессе изменится. Полного выходного в городе не будет, однако часть учреждений будет работать в сокращенном режиме. Особенно это касается почтовых отделений и банков.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на сайты учреждений.

Как будет работать "Новая почта" и "Укрпочта"

Почтовые сервисы в праздничный день будут работать с ограничениями. В частности, отделения "Новой почты" будут открываться ориентировочно с 10:00 до 16:00, тогда как "Укрпочта" начнет работу не раньше 12:00.

Як працюватимуть пошта й банки в Одесі на Великдень, 12 квітня - фото 1
График работы "Новой почты". Фото: скриншот

Работа банков в Одессе на Пасху

Банковская система продолжит работать без остановок в онлайн-режиме. Все платежи и переводы будут оставаться доступными круглосуточно, однако большинство физических отделений в воскресенье будет закрыто или будет работать по индивидуальному графику.

Как будут работать магазины

Супермаркеты и торговые сети в Одессе, как правило, не прекращают работу на Пасху. В то же время в праздничный день они могут сокращать часы обслуживания, особенно в первой половине дня.

Как будет работать ЦПАУ

Государственные учреждения, в частности центры предоставления административных услуг, ориентируются на стандартный график. В некоторых случаях прием граждан могут ограничивать или сокращать.

В то же время из-за военного положения дополнительного выходного после Пасхи не предусмотрено. Уже в понедельник, 13 апреля, все учреждения будут работать в обычном режиме.

Комендантский час в Одессе

Как ранее сообщали Новини.LIVE в Одессе на Пасху 2026 года комендантский час будет действовать без изменений — с полуночи до 05:00, поэтому ночные богослужения будут ограничены. В этот период пребывание на улице запрещено, кроме случаев со специальными пропусками.

Также Новини.LIVE писали, что на праздники в городе усилят меры безопасности: возле храмов, в центре и на побережье будут дежурить дополнительные патрули полиции и нацгвардии, возможны выборочные проверки вещей. Правоохранители также призывают избегать массовых скоплений, а освящение куличей планируют проводить в течение дня, чтобы развести потоки людей. В случае воздушной тревоги службы будут останавливать, а посетителей храмов будут направлять в укрытия.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
Реклама

