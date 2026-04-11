Як працюватимуть пошта й банки в Одесі на Великдень, 12 квітня

Пошта й банки в Одесі: який графік на Великдень, 12 квітня
У неділю, 12 квітня, коли православні та греко-католицькі віряни святкуватимуть Воскресіння Христове, робота більшості сервісів в Одесі зміниться. Повного вихідного в місті не буде, однак частина установ працюватиме у скороченому режимі. Особливо це стосується поштових відділень і банків.
Як працюватиме "Нова пошта" та "Укрпошта"
Поштові сервіси у святковий день працюватимуть із обмеженнями. Зокрема, відділення "Нової пошти" відкриватимуться орієнтовно з 10:00 до 16:00, тоді як "Укрпошта" почне роботу не раніше 12:00.
Робота банків в Одесі на Великдень
Банківська система продовжить працювати без зупинок в онлайн-режимі. Усі платежі та перекази залишатимуться доступними цілодобово, однак більшість фізичних відділень у неділю буде зачинена або працюватиме за індивідуальним графіком.
Як працюватимуть магазини
Супермаркети та торгові мережі в Одесі, як правило, не припиняють роботу на Великдень. Водночас у святковий день вони можуть скорочувати години обслуговування, особливо у першій половині дня.
Як працюватиме ЦНАП
Державні установи, зокрема центри надання адміністративних послуг, орієнтуються на стандартний графік. У деяких випадках прийом громадян можуть обмежувати або скорочувати.
Водночас через воєнний стан додаткового вихідного після Великодня не передбачено. Уже в понеділок, 13 квітня, всі установи працюватимуть у звичайному режимі.
Комендантська година в Одесі
комендантська година діятиме без змін — з опівночі до 05:00, тому нічні богослужіння будуть обмежені. У цей період перебування на вулиці заборонене, окрім випадків із спеціальними перепустками.
Також Новини.LIVE писали, що на свята в місті посилять заходи безпеки: біля храмів, у центрі та на узбережжі чергуватимуть додаткові патрулі поліції та нацгвардії, можливі вибіркові перевірки речей. Правоохоронці також закликають уникати масових скупчень, а освячення пасок планують проводити упродовж дня, щоб розвести потоки людей. У разі повітряної тривоги служби зупинятимуть, а відвідувачів храмів скеровуватимуть до укриттів.
