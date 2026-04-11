Як працюватимуть пошта й банки в Одесі на Великдень, 12 квітня

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 12 квітня, коли православні та греко-католицькі віряни святкуватимуть Воскресіння Христове, робота більшості сервісів в Одесі зміниться. Повного вихідного в місті не буде, однак частина установ працюватиме у скороченому режимі. Особливо це стосується поштових відділень і банків.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на сайти установ.

Як працюватиме "Нова пошта" та "Укрпошта"

Поштові сервіси у святковий день працюватимуть із обмеженнями. Зокрема, відділення "Нової пошти" відкриватимуться орієнтовно з 10:00 до 16:00, тоді як "Укрпошта" почне роботу не раніше 12:00.

Графік роботи "Нової пошти". Фото: скриншот

Робота банків в Одесі на Великдень

Банківська система продовжить працювати без зупинок в онлайн-режимі. Усі платежі та перекази залишатимуться доступними цілодобово, однак більшість фізичних відділень у неділю буде зачинена або працюватиме за індивідуальним графіком.

Як працюватимуть магазини

Супермаркети та торгові мережі в Одесі, як правило, не припиняють роботу на Великдень. Водночас у святковий день вони можуть скорочувати години обслуговування, особливо у першій половині дня.

Як працюватиме ЦНАП

Державні установи, зокрема центри надання адміністративних послуг, орієнтуються на стандартний графік. У деяких випадках прийом громадян можуть обмежувати або скорочувати.

Водночас через воєнний стан додаткового вихідного після Великодня не передбачено. Уже в понеділок, 13 квітня, всі установи працюватимуть у звичайному режимі.

Комендантська година в Одесі

Як раніше повідомляли Новини.LIVE в Одесі на Великдень 2026 року комендантська година діятиме без змін — з опівночі до 05:00, тому нічні богослужіння будуть обмежені. У цей період перебування на вулиці заборонене, окрім випадків із спеціальними перепустками.

Також Новини.LIVE писали, що на свята в місті посилять заходи безпеки: біля храмів, у центрі та на узбережжі чергуватимуть додаткові патрулі поліції та нацгвардії, можливі вибіркові перевірки речей. Правоохоронці також закликають уникати масових скупчень, а освячення пасок планують проводити упродовж дня, щоб розвести потоки людей. У разі повітряної тривоги служби зупинятимуть, а відвідувачів храмів скеровуватимуть до укриттів.