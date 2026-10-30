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Главная Одесса Почти 100 гривен за литр бензина: одесситы о ценах на топливо

Почти 100 гривен за литр бензина: одесситы о ценах на топливо

Ua ru
30 октября 2026 18:43
Цены на топливо в Одессе: как подорожание повлияло на жителей города Новини.LIVE
Цены на АЗС Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Рост цен на топливо заставляет одесситов менять привычный образ жизни и пересматривать свои расходы. Одни стали реже пользоваться автомобилями или пересели на альтернативный транспорт, другие продолжают ездить, несмотря на подорожание. В то же время горожане замечают, что дорожают и продукты, а зарплаты не успевают за ростом цен.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, как на них повлиял рост цен на топливо.

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Расходы на топливо

Для одесситов, которые часто ездят на автомобиле, подорожание топлива стало ощутимым ударом по бюджету. Одессит Владимир рассказал, что постоянно путешествует по Украине в командировках, поэтому расходы на заправку существенно повлияли на его финансовое положение. По его наблюдениям, за последние два года топливо почти удвоилось в цене, тогда как доходы, напротив, сократились.

"Очень повлияло. За последние два года оно подорожало почти вдвое, а доход, как и у всех в стране, упал почти вдвое", — поделился Владимир.

Як одесити реагують на зростання цін на пальне
Владимир о количестве поездок. Фото: Новини.LIVE

Жительница Одессы

Елена также отметила, что из-за подорожания бензина пришлось изменить привычный способ передвижения. Теперь вместо автомобиля она пользуется моноколесом, чтобы ежедневно добираться на работу из Черемушек.

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"Я перестала ездить на машине, теперь езжу на моноколесе. Уже 100 гривен за литр — это как-то очень много. Я каждый день езжу из Черемушек на работу и пересела на моноколесо, это гораздо удобнее и дешевле", — рассказала жительница города Елена.

Як одесити реагують на зростання цін на пальне
Елена о смене транспорта. Фото: Новини.LIVE

Реже ездят по городу

Подорожание топлива повлияло и на частоту поездок. Некоторые одесситы стараются реже пользоваться автомобилями, оставляя их для дел, которые невозможно отложить. В частности, житель города Валерий рассказал, что теперь реже передвигается по городу, хотя поездки за город по-прежнему остаются необходимыми.

"Повлияло очень сильно, повышение было существенным, поэтому стали меньше передвигаться по городу. За город ещё ездим, конечно", — отметил одессит Валерий.

Як одесити реагують на зростання цін на пальне
Валерий о сокращении поездок. Фото: Новини.LIVE

Зарплаты не успевают

Отдельной проблемой одесситы называют разрыв между ростом цен и доходами. По словам жительницы города Валентины, заработная плата не растет так быстро, как дорожает топливо. Из-за этого даже обычные поездки становятся более ощутимыми для семейного бюджета.

"Это сильно повлияло, потому что, к сожалению, зарплата не растёт, а цены растут значительно быстрее, чем зарплата", — пояснила одесситка Валентина.

Як одесити реагують на зростання цін на пальне
Валентина о зарплатах. Фото: Новини.LIVE

В то же время горожане обращают внимание не только на стоимость заправки автомобилей. По их мнению, подорожание топлива сказывается и на ценах в магазинах. Среди продуктов, которые стали дороже, опрошенные называют мясо, яйца и овощи.

"Очень повлияло. Цены в магазинах, на продукты — всё подорожало. Зарплаты, к сожалению, остались на прежнем уровне", — рассказала одесситка Елена.

Як одесити реагують на зростання цін на пальне
Елена о ценах на продукты. Фото: Новини.LIVE

Не все зависят от бензина

Для одесситов, которые пользуются электротранспортом, непосредственный рост цен на бензин не стал такой проблемой. Житель Одессы Сергей отметил, что ездит на электромобиле, поэтому расходы на топливо его не коснулись.

"Никак, потому что у меня электромобиль", — рассказал житель города Сергей.

Як одесити реагують на зростання цін на пальне
Сергей об электротранспорте. Фото: Новини.LIVE

Итак, ответы одесситов свидетельствуют о том, что рост цен на топливо влияет не только на расходы автомобилистов. Для части горожан он стал причиной того, что они стали реже пользоваться машиной, а вместе с подорожанием продуктов и неизменными зарплатами усилил нагрузку на семейный бюджет.

Как сообщали Новини.LIVE, одной из причин подорожания на АЗС экономист Эдуард Каражия называет увеличение расходов на доставку топлива в Украину. По его словам, значительную часть потребностей страны обеспечивает не украинское производство, поэтому стоимость поставок имеет существенное значение для конечной цены на заправках. Это касается и водителей в Одесской области, которые ощущают на себе изменения стоимости топлива.

Также Новини.LIVE писали, что водителям из Одессы, планирующим ехать в Румынию на собственном автомобиле, нужно заранее проверить документы на машину. Помимо паспорта и водительского удостоверения, необходимо иметь подтверждение прохождения техосмотра. Сертификат должен быть действителен на момент въезда в страну.

Одесса АЗС опрос Новости Одессы Цены на топливо
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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