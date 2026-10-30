Ціни на АЗС Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зростання цін на пальне змушує одеситів змінювати звичний спосіб життя та переглядати витрати. Одні почали рідше користуватися автомобілями або пересіли на альтернативний транспорт, інші продовжують їздити, попри подорожчання. Водночас містяни помічають, що дорожчають і продукти, а зарплати не встигають за зростанням цін.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, як на них вплинуло зростання цін на пальне.

Реклама

Витрати на пальне

Для одеситів, які часто їздять на автомобілі, подорожчання пального стало відчутним ударом по бюджету. Одесит Володимир розповів, що постійно подорожує Україною у відрядженнях, тому витрати на заправку суттєво вплинули на його фінансове становище. За його спостереженнями, за останні два роки пальне майже подвоїлося в ціні, тоді як доходи, навпаки, скоротилися.

"Дуже вплинуло. Майже в два рази воно виросло за останні два роки, а прибуток в два рази майже як у всіх в країні впав", — поділився Володимир.

Володимир про кількість поїздок. Фото: Новини.LIVE

Жителька Одеси

Олена також зазначила, що через подорожчання бензину довелося змінити звичний спосіб пересування. Тепер замість автомобіля вона користується моноколесом, щоб щодня діставатися роботи з Черемушок.

Читайте також:

"Я перестала їздити на машині, я їжджу на моноколесі. Вже 100 гривень за літр — це якось дуже багато. Я кожен день їжджу з Черемушок на роботу і пересіла на моноколесо, це комфортніше і дешевше набагато", — розповіла містянка Олена.

Олена про змні транспорту. Фото: Новини.LIVE

Рідше їздять містом

Подорожчання пального вплинуло й на частоту поїздок. Деякі одесити намагаються менше користуватися автомобілями, залишаючи їх для справ, які неможливо відкласти. Зокрема, містянин Валерій розповів, що тепер рідше пересувається містом, хоча поїздки за місто все ще залишаються необхідними.

"Вплинуло дуже, підвищення було суттєве, тому менше пересуватися стали по місту. За місто ще їздимо, звісно", — зазначив одесит Валерій.

Валерій про зменшення поїздок. Фото: Новини.LIVE

Зарплати не встигають

Окремою проблемою одесити називають розрив між зростанням цін і доходами. За словами жительки міста Валентини, заробітна плата не збільшується так швидко, як дорожчає пальне. Через це навіть звичайні поїздки стають відчутнішими для сімейного бюджету.

"Дуже вплинуло, тому що, на жаль, заробітна плата не стає більшою, а ціни ростуть значно швидше, ніж заробітна плата", — пояснила одеситка Валентина.

Валенктина про зарплати. Фото: Новини.LIVE

Водночас містяни звертають увагу не лише на вартість заправки автомобілів. На їхню думку, подорожчання пального позначається і на цінах у магазинах. Серед продуктів, які стали дорожчими, опитані називають м’ясо, яйця та овочі.

"Дуже вплинуло. Ціни в магазинах, на продукти, все зросло. Зарплати, на жаль, лишилися на тому ж рівні", — розповіла одеситка Олена.

Олена про ціни на продукти. Фото: Новини.LIVE

Не всі залежать від бензину

Для одеситів, які користуються електротранспортом, безпосереднє зростання цін на бензин не стало такою проблемою. Житель Одеси Сергій зазначив, що їздить на електромобілі, тому витрати на пальне його не зачепили.

"Ніяк, тому що в мене електричка", — розповів містян Сергій.

Сергій про електротранспорт. Фото: Новини.LIVE

Отже, відповіді одеситів свідчать, що зростання цін на пальне впливає не лише на витрати автомобілістів. Для частини містян воно стало причиною рідше користуватися машиною, а разом із подорожчанням продуктів і незмінними зарплатами посилило навантаження на сімейний бюджет.

Як повідомляли Новини.LIVE, однією з причин подорожчання на АЗС економіст Едуард Каражия називає збільшення витрат на доставку пального в Україну. За його словами, значну частину потреб країни забезпечує не українське виробництво, тому вартість постачання має суттєве значення для кінцевої ціни на заправках. Це стосується і водіїв на Одещині, які відчувають зміни вартості пального.

Також Новини.LIVE писали, що водіям з Одеси, які планують їхати до Румунії власним автомобілем, потрібно заздалегідь перевірити документи на машину. Окрім паспорта та водійського посвідчення, необхідно мати підтвердження проходження техогляду. Сертифікат має бути чинним на момент в'їзду до країни.