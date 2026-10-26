Авто на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ціни на пальне в Одесі продовжують невпинно йти вгору. На окремих автозаправках вартість окремих видів палива вже впритул наблизилася до позначки в 110 гривень за літр. Заправляти автомобіль стає дедалі відчутніше для гаманця.

Новини.LIVE дізнатися, скільки зараз коштує заправити авто на популярних АЗС міста та як змінилася ситуація на ринку.

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Актуальні ціни на АЗС

На одеських автозаправках вартість нафтопродуктів помітно різниться залежно від мережі. Найвищі цінники зараз спостерігаються на дизель та преміальний бензин:

АЗС WOG:

ДП Mustang — 109,90 грн/л,

ДП Євро — 106,90 грн/л,

100 Mustang — 102,90 грн/л,

95 Mustang — 95,90 грн/л,

А-95 Євро — 92,90 грн/л

Ціни на АЗС WOG. Фото: Новини.LIVE

АЗС OKKO:

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Pulls ДП — 108,90 грн/л,

ДП Євро — 105,90 грн/л,

Pulls 100 — 102,90 грн/л,

Pulls 95 — 95,90 грн/л,

А-95 Євро — 92,90 грн/л

Ціни на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE

АЗС Ukrnafta:

ДП — 101,90 грн/л,

95 Євро — 91,90 грн/л,

95 — 88,90 грн/л,

92 — 86,90 грн/л

Ціни на АЗС Укрнафта. Фото: Новини.LIVE

Середні ціни на пальне

Загальна картина в Одеській області також демонструє стабільне підвищення середньої вартості на всі види пального:

Бензин А-95 преміум — 93,54 грн/л

Бензин А-95 — 90,42 грн/л

Бензин А-92 — 86,90 грн/л

Дизельне паливо — 103,71 грн/л

Автогаз — 53,39 грн/л

Ціни за даними Мінфіну

Офіційна статистика порталу "Мінфін" станом на 23 жовтня 2026 року показує наступний рівень середніх роздрібних цін у регіоні:

SOCAR: A 95+ — 97,90 грн/л, A 95 — 94,90 грн/л, ДП — 106,00 грн/л, Газ — 53,90 грн/л

WOG: A 95+ — 95,90 грн/л, A 95 — 92,90 грн/л, ДП — 105,90 грн/л, Газ — 55,00 грн/л

OKKO: A 95+ — 95,90 грн/л, A 95 — 92,90 грн/л, ДП — 105,90 грн/л, Газ — 54,90 грн/л

VST: A 95 — 88,90 грн/л, ДП — 103,90 грн/л, Газ — 55,90 грн/л

AMIC: A 95+ — 91,90 грн/л, A 95 — 88,90 грн/л, ДП — 103,90 грн/л, Газ — 53,90 грн/л

UPG: A 95+ — 92,90 грн/л, A 95 — 89,90 грн/л, ДП — 102,90 грн/л, Газ — 52,90 грн/л

Як змінилися ціни за жовтень

Аналіз динаміки протягом жовтня показує відчутне зростання вартості ресурсу. Якщо на початку місяця середній цінник на бензин А-95 становив 89,72 грн/л, дизель коштував 98,83 грн/л, а автогаз — 43,43 грн/л, то до 23 жовтня показники підскочили до 90,42 грн/л, 103,71 грн/л та 53,39 грн/л відповідно. Таким чином, найбільше за місяць додала у ціні дизельна продукція (майже на 5 грн/л) та автомобільний газ, вартість якого зросла на близько 10 гривень за літр.

Як повідомляли Новини.LIVE, однією з причин подорожчання на АЗС економіст Едуард Каражия називає збільшення витрат на доставку пального в Україну. За його словами, значну частину потреб країни забезпечує не українське виробництво, тому вартість постачання має суттєве значення для кінцевої ціни на заправках. Це стосується і водіїв на Одещині, які відчувають зміни вартості пального.

Також Новини.LIVE писали, що водіям з Одеси, які планують їхати до Румунії власним автомобілем, потрібно заздалегідь перевірити документи на машину. Окрім паспорта та водійського посвідчення, необхідно мати підтвердження проходження техогляду. Сертифікат має бути чинним на момент в'їзду до країни.