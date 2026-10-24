Авто на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На одеських автозаправних станціях вартість пального продовжує дивувати водіїв своїми цифрами. На окремих заправках цінники на популярні види нафтопродуктів суттєво зросли та перетнули нові позначки. Автомобілісти змушені ретельно обирати мережі, адже різниця у вартості між заправками стає дедалі відчутнішою.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки коштує паливо на одеських АЗС та як змінилися ціни на місяць.

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Актуальні ціни на АЗС міста

Серед оновлених прайсів одеських заправок найвищі цінники традиційно спостерігаються у преміальних сегментах та на фірмове дизельне пальне:

АЗС OKKO:

Pulls ДП — 108,90 грн/л,

Pulls 100 — 102,90 грн/л,

Pulls 95 — 95,90 грн/л,

ДП Євро — 105,90 грн/л,

А-95 Євро — 92,90 грн/л

Ціни на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE

АЗС WOG:

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ДП Mustang — 108,9 грн/л,

ДП Євро — 105,9 грн/л,

100 Mustang — 102,9 грн/л,

95 Mustang — 95,9 грн/л,

А-95 Євро — 92,9 грн/л

Ціни на АЗС WOG. Фото: Новини.LIVE

АЗС Ukrnafta:

ДП — 101,9 грн/л,

95 Євро — 91,90 грн/л,

95 — 88,90 грн/л,

92 — 86,90 грн/л

Ціни на АЗС Укрнафта. Фото: Новини.LIVE

Середні ціни на пальне

Згідно з актуальними даними по Одеській області, середні показники на ринку пального досягли таких позначок:

Бензин А-95 преміум — 93,54 грн/л

Бензин А-95 — 90,42 грн/л

Бензин А-92 — 86,90 грн/л

Дизельне паливо — 103,71 грн/л

Автогаз — 53,39 грн/л

Ціни за даними Мінфіну за вчора

Згідно з офіційною статистикою порталу "Мінфін" станом на 23 жовтня 2026 року, оператори ринку в Одеській області встановили такі середні роздрібні ціни:

SOCAR: A 95+ — 97,90 грн/л, A 95 — 94,90 грн/л, ДП — 106,00 грн/л, Газ — 53,90 грн/л

WOG: A 95+ — 95,90 грн/л, A 95 — 92,90 грн/л, ДП — 105,90 грн/л, Газ — 55,00 грн/л

OKKO: A 95+ — 95,90 грн/л, A 95 — 92,90 грн/л, ДП — 105,90 грн/л, Газ — 54,90 грн/л

VST: A 95 — 88,90 грн/л, ДП — 103,90 грн/л, Газ — 55,90 грн/л

AMIC: A 95+ — 91,90 грн/л, A 95 — 88,90 грн/л, ДП — 103,90 грн/л, Газ — 53,90 грн/л

UPG: A 95+ — 92,90 грн/л, A 95 — 89,90 грн/л, ДП — 102,90 грн/л, Газ — 52,90 грн/л

Як змінилися ціни за жовтень

Протягом жовтня вартість пального демонструвала впевнене зростання за всіма позиціями. Згідно з таблицею динаміки, на початку місяця бензин А-95 коштував 89,72 грн/л, дизель — 98,83 грн/л, а автогаз — 43,43 грн/л. Уже наприкінці жовтня ціни зросли до 90,42 грн/л на А-95, 103,71 грн/л на дизель та 53,39 грн/л на газ. Найбільше подорожчали дизельне пальне (майже на 5 грн/л) та автогаз, вартість якого зросла майже на 10 грн за літр лише за кілька тижнів.

Як повідомляли Новини.LIVE, водіям з Одеси, які планують їхати до Румунії власним автомобілем, потрібно заздалегідь перевірити документи на машину. Окрім паспорта та водійського посвідчення, необхідно мати підтвердження проходження техогляду. Сертифікат має бути чинним на момент в'їзду до країни.

Також Новини.LIVE писали, що однією з причин подорожчання на АЗС економіст Едуард Каражия називає збільшення витрат на доставку пального в Україну. За його словами, значну частину потреб країни забезпечує не українське виробництво, тому вартість постачання має суттєве значення для кінцевої ціни на заправках. Це стосується і водіїв на Одещині, які відчувають зміни вартості пального.