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Главная Одесса Цены на АЗС неуклонно растут: где одесситам дешевле всего заправить машину

Цены на АЗС неуклонно растут: где одесситам дешевле всего заправить машину

Ua ru
24 октября 2026 13:53
Цены на топливо в Одессе: где бензин и дизель самые дорогие Новини.LIVE
Автомобиль на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На одесских автозаправочных станциях стоимость топлива продолжает удивлять водителей своими цифрами. На отдельных заправках цены на популярные виды нефтепродуктов существенно выросли и превысили новые отметки. Автомобилисты вынуждены тщательно выбирать сети, ведь разница в стоимости между заправками становится все более ощутимой.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, сколько стоит топливо на одесских АЗС и как изменились цены за месяц.

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Актуальные цены на АЗС города

Среди обновленных прайсов одесских заправок самые высокие цены традиционно наблюдаются в премиальных сегментах и на фирменное дизельное топливо:

АЗС OKKO:

  • Pulls ДП — 108,90 грн/л,
  • Pulls 100 — 102,90 грн/л,
  • Pulls 95 — 95,90 грн/л,
  • ДП Евро — 105,90 грн/л,
  • А-95 Евро — 92,90 грн/л
Ціни на пальне в Одесі
Цены на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE

АЗС WOG:

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  • ДП Mustang — 108,9 грн/л,
  • ДП Евро — 105,9 грн/л,
  • 100 Mustang — 102,9 грн/л,
  • 95 Mustang — 95,9 грн/л,
  • А-95 Евро — 92,9 грн/л
Ціни на пальне в Одесі
Цены на АЗС WOG. Фото: Новини.LIVE

АЗС Ukrnafta:

  • ДП — 101,9 грн/л,
  • 95 Евро — 91,90 грн/л,
  • 95 — 88,90 грн/л,
  • 92 — 86,90 грн/л
Ціни на пальне в Одесі
Цены на АЗС Укрнафта. Фото: Новини.LIVE

Средние цены на топливо

Согласно актуальным данным по Одесской области, средние показатели на рынке топлива достигли следующих отметок:

  • Бензин А-95 премиум — 93,54 грн/л
  • Бензин А-95 — 90,42 грн/л
  • Бензин А-92 — 86,90 грн/л
  • Дизельное топливо — 103,71 грн/л
  • Автогаз — 53,39 грн/л

Цены по данным Минфина за вчера

Согласно официальной статистике портала Минфин по состоянию на 23 октября 2026 года, операторы рынка в Одесской области установили следующие средние розничные цены:

  • SOCAR: А 95+ — 97,90 грн/л, А 95 — 94,90 грн/л, дизельное топливо — 106,00 грн/л, газ — 53,90 грн/л
  • WOG: A 95+ — 95,90 грн/л, A 95 — 92,90 грн/л, дизельное топливо — 105,90 грн/л, газ — 55,00 грн/л
  • OKKO: А 95+ — 95,90 грн/л, А 95 — 92,90 грн/л, дизельное топливо — 105,90 грн/л, газ — 54,90 грн/л
  • VST: А-95 — 88,90 грн/л, дизельное топливо — 103,90 грн/л, газ — 55,90 грн/л
  • AMIC: A 95+ — 91,90 грн/л, A 95 — 88,90 грн/л, дизельное топливо — 103,90 грн/л, газ — 53,90 грн/л
  • UPG: А-95+ — 92,90 грн/л, А-95 — 89,90 грн/л, дизельное топливо — 102,90 грн/л, автогаз — 52,90 грн/л

Как изменились цены в октябре

В течение октября стоимость топлива демонстрировала уверенный рост по всем позициям. Согласно таблице динамики, в начале месяца бензин А-95 стоил 89,72 грн/л, дизель — 98,83 грн/л, а автогаз — 43,43 грн/л. Уже в конце октября цены выросли до 90,42 грн/л на А-95, 103,71 грн/л на дизельное топливо и 53,39 грн/л на газ. Больше всего подорожали дизельное топливо (почти на 5 грн/л) и автогаз, стоимость которого выросла почти на 10 грн за литр всего за несколько недель.

Как сообщали Новини.LIVE, водителям из Одессы, планирующим ехать в Румынию на собственном автомобиле, необходимо заранее проверить документы на машину. Помимо паспорта и водительского удостоверения, необходимо иметь подтверждение прохождения техосмотра. Сертификат должен быть действителен на момент въезда в страну.

Также Новини.LIVE писали, что одной из причин подорожания на АЗС экономист Эдуард Каражия называет увеличение расходов на доставку топлива в Украину. По его словам, значительную часть потребностей страны обеспечивает не украинское производство, поэтому стоимость поставок имеет существенное значение для конечной цены на заправках. Это касается и водителей в Одесской области, которые ощущают на себе изменения стоимости топлива.

Одесса АЗС Одесская область Новости Одессы рынок топлива Цены на топливо
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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