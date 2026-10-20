Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

На одеських автозаправних станціях вартість пального продовжує дивувати водіїв своїми цифрами. На окремих заправках цінники на популярні види нафтопродуктів суттєво зросли та перетнули нові позначки. Різниця у вартості між заправками стає дедалі відчутнішою.

Новини.LIVE дізналися скільки коштує пальне на різних АЗС Одеси.

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Актуальні ціни на АЗС

Серед оновлених прайсів одеських заправок найвищі цінники традиційно спостерігаються у преміальних сегментах та на фірмовий дизель:

АЗС OKKO:

Pulls ДП — 107,90 грн/л,

Pulls 100 — 102,90 грн/л,

Pulls 95 — 95,90 грн/л,

ДП Євро — 104,90 грн/л,

А-95 Євро — 92,90 грн/л.

Ціни на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE

АЗС WOG:

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ДП Mustang — 107,5 грн/л,

ДП Євро — 104,5 грн/л,

100 Mustang — 102,9 грн/л,

95 Mustang — 95,9 грн/л,

А-95 Євро — 92,9 грн/л

Ціни на АЗС Mustang. Фото: Новини.LIVE

АЗС Ukrnafta:

ДП — 99,90 грн/л,

95 Євро — 91,90 грн/л,

95 — 88,90 грн/л,

92 — 86,90 грн/л

Ціни на АЗС Ukrnafta. Фото: Новини.LIVE

Середні ціни на пальне в регіоні

За останніми узагальненими даними по Одеській області, середні показники на ринку досягли нових рівнів:

Бензин А-95 преміум — 93,29 грн/л

Бензин А-95 — 90,12 грн/л

Бензин А-92 — 86,90 грн/л

Дизельне паливо — 102,05 грн/л

Автогаз — 50,66 грн/л

Ціни за даними Мінфіну

Згідно з офіційною статистикою порталу "Мінфін" за 19 жовтня 2026 року, оператори ринку в Одеській області встановили такі середні роздрібні ціни:

SOCAR: A 95+ — 97,90 грн/л, A 95 — 94,90 грн/л, ДП — 105,00 грн/л, Газ — 51,90 грн/л

WOG: A 95+ — 95,90 грн/л, A 95 — 92,90 грн/л, ДП — 103,50 грн/л, Газ — 51,50 грн/л

OKKO: A 95+ — 95,90 грн/л, A 95 — 92,90 грн/л, ДП — 103,90 грн/л, Газ — 51,90 грн/л

VST: A 95 — 87,90 грн/л, ДП — 102,90 грн/л, Газ — 52,90 грн/л

UPG: A 95+ — 91,90 грн/л, A 95 — 88,90 грн/л, ДП — 101,50 грн/л, Газ — 50,50 грн/л

Як змінилися ціни

Динаміка цін демонструє впевнене зростання. На початку жовтня середня ціна бензину А-95 становила 89,72 грн/л, а дизелю — 98,83 грн/л. Проте вже протягом місяця дизельне пальне перетнуло позначку в 102 грн/л (+1,2%), а автогаз зріс із 43,43 грн/л до 50,66 грн/л (+3,85%). Загалом порівняно із серпневими показниками вартість пального зросла в середньому на 10–12 гривень за літр.

Як повідомляли Новини.LIVE, водіям з Одеси, які планують їхати до Румунії власним автомобілем, потрібно заздалегідь перевірити документи на машину. Окрім паспорта та водійського посвідчення, необхідно мати підтвердження проходження техогляду. Сертифікат має бути чинним на момент в'їзду до країни.

Також Новини.LIVE писали, що однією з причин подорожчання на АЗС економіст Едуард Каражия називає збільшення витрат на доставку пального в Україну. За його словами, значну частину потреб країни забезпечує не українське виробництво, тому вартість постачання має суттєве значення для кінцевої ціни на заправках. Це стосується і водіїв на Одещині, які відчувають зміни вартості пального.