Топливо в Одессе бьет рекорды: на каких АЗС самые высокие цены
На одесских автозаправочных станциях стоимость топлива продолжает удивлять водителей своими цифрами. На некоторых заправках цены на популярные виды нефтепродуктов существенно выросли и превысили новые отметки. Разница в стоимости между заправками становится всё более заметной.
Новини.LIVE выяснили, сколько стоит топливо на разных АЗС Одессы.
Актуальные цены на АЗС
Среди обновленных прайсов одесских заправок самые высокие цены традиционно наблюдаются в премиальных сегментах и на фирменный дизель:
АЗС OKKO:
- Pulls ДП — 107,90 грн/л,
- Pulls 100 — 102,90 грн/л,
- Pulls 95 — 95,90 грн/л,
- ДП Евро — 104,90 грн/л,
- А-95 Евро — 92,90 грн/л.
АЗС WOG:
- Бензин Mustang — 107,5 грн/л,
- Дизельное топливо "Евро" — 104,5 грн/л,
- 100 Mustang — 102,9 грн/л,
- 95 Mustang — 95,9 грн/л,
- А-95 Евро — 92,9 грн/л
АЗС Ukrnafta:
- ДП — 99,90 грн/л,
- 95 Евро — 91,90 грн/л,
- 95 — 88,90 грн/л,
- 92 — 86,90 грн/л
Средние цены на топливо в регионе
По последним обобщенным данным по Одесской области, средние показатели на рынке достигли новых уровней:
- Бензин А-95 премиум — 93,29 грн/л
- Бензин А-95 — 90,12 грн/л
- Бензин А-92 — 86,90 грн/л
- Дизельное топливо — 102,05 грн/л
- Автогаз — 50,66 грн/л
Цены по данным Минфина
Согласно официальной статистике портала Минфин за 19 октября 2026 года, операторы рынка в Одесской области установили следующие средние розничные цены:
- SOCAR: А 95+ — 97,90 грн/л, А 95 — 94,90 грн/л, дизельное топливо — 105,00 грн/л, газ — 51,90 грн/л
- WOG: A 95+ — 95,90 грн/л, A 95 — 92,90 грн/л, дизельное топливо — 103,50 грн/л, газ — 51,50 грн/л
- OKKO: А 95+ — 95,90 грн/л, А 95 — 92,90 грн/л, дизельное топливо — 103,90 грн/л, газ — 51,90 грн/л
- VST: А-95 — 87,90 грн/л, дизельное топливо — 102,90 грн/л, газ — 52,90 грн/л
- UPG: A 95+ — 91,90 грн/л, A 95 — 88,90 грн/л, дизельное топливо — 101,50 грн/л, газ — 50,50 грн/л
Как изменились цены
Динамика цен демонстрирует уверенный рост. В начале октября средняя цена бензина А-95 составляла 89,72 грн/л, а дизельного топлива — 98,83 грн/л. Однако уже в течение месяца дизельное топливо превысило отметку в 102 грн/л (+1,2%), а автогаз подорожал с 43,43 грн/л до 50,66 грн/л (+3,85%). В целом по сравнению с августовскими показателями стоимость топлива выросла в среднем на 10–12 гривен за литр.
Как сообщали Новини.LIVE, водителям из Одессы, планирующим ехать в Румынию на собственном автомобиле, необходимо заранее проверить документы на машину. Помимо паспорта и водительского удостоверения, необходимо иметь подтверждение прохождения техосмотра. Сертификат должен быть действителен на момент въезда в страну.
Также Новини.LIVE писали, что одной из причин подорожания на АЗС экономист Эдуард Каражия называет увеличение расходов на доставку топлива в Украину. По его словам, значительную часть потребностей страны обеспечивает не украинское производство, поэтому стоимость поставок имеет существенное значение для конечной цены на заправках. Это касается и водителей в Одесской области, которые ощущают на себе изменения стоимости топлива.