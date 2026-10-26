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Главная Одесса Почти 110 за литр: в Одессе снова выросли цены на топливо

Почти 110 за литр: в Одессе снова выросли цены на топливо

Ua ru
26 октября 2026 15:43
Цены на топливо в Одессе: где бензин и дизель самые дорогие Новини.LIVE
Автомобиль на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Цены на топливо в Одессе продолжают неуклонно расти. На некоторых автозаправочных станциях стоимость отдельных видов топлива уже вплотную приблизилась к отметке в 110 гривен за литр. Заправка автомобиля становится всё более ощутимой нагрузкой для кошелька.

Новини.LIVE расскажут, сколько сейчас стоит заправить автомобиль на популярных АЗС города и как изменилась ситуация на рынке.

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Актуальные цены на АЗС

На одесских автозаправочных станциях стоимость нефтепродуктов заметно различается в зависимости от сети. Самые высокие цены сейчас наблюдаются на дизельное топливо и премиальный бензин:

АЗС WOG:

  • ДП Mustang — 109,90 грн/л,
  • дизельное топливо "Евро" — 106,90 грн/л,
  • 100 Mustang — 102,90 грн/л,
  • 95 Mustang — 95,90 грн/л,
  • А-95 Евро — 92,90 грн/л
Ціни на АЗС Одеси
Цены на АЗС WOG. Фото: Новини.LIVE

АЗС OKKO:

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  • Pulls ДП — 108,90 грн/л,
  • ДП Евро — 105,90 грн/л,
  • Pulls 100 — 102,90 грн/л,
  • Pulls 95 — 95,90 грн/л,
  • А-95 Евро — 92,90 грн/л
Ціни на АЗС Одеси
Цены на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE

АЗС Ukrnafta:

  • ДП — 101,90 грн/л,
  • 95 Евро — 91,90 грн/л,
  • 95 — 88,90 грн/л,
  • 92 — 86,90 грн/л
Ціни на АЗС Одеси
Цены на АЗС «Укрнафта». Фото: Новини.LIVE

Средние цены на топливо

Общая картина в Одесской области также демонстрирует стабильное повышение средней стоимости всех видов топлива:

  • Бензин А-95 премиум — 93,54 грн/л
  • Бензин А-95 — 90,42 грн/л
  • Бензин А-92 — 86,90 грн/л
  • Дизельное топливо — 103,71 грн/л
  • Автогаз — 53,39 грн/л

Цены по данным Минфина

Официальная статистика портала "Минфин" по состоянию на 23 октября 2026 года показывает следующий уровень средних розничных цен в регионе:

  • SOCAR: А 95+ — 97,90 грн/л, А 95 — 94,90 грн/л, дизельное топливо — 106,00 грн/л, газ — 53,90 грн/л
  • WOG: A 95+ — 95,90 грн/л, A 95 — 92,90 грн/л, дизельное топливо — 105,90 грн/л, газ — 55,00 грн/л
  • OKKO: А 95+ — 95,90 грн/л, А 95 — 92,90 грн/л, дизельное топливо — 105,90 грн/л, газ — 54,90 грн/л
  • VST: А-95 — 88,90 грн/л, дизельное топливо — 103,90 грн/л, газ — 55,90 грн/л
  • AMIC: A 95+ — 91,90 грн/л, A 95 — 88,90 грн/л, дизельное топливо — 103,90 грн/л, газ — 53,90 грн/л
  • UPG: А 95+ — 92,90 грн/л, А 95 — 89,90 грн/л, дизельное топливо — 102,90 грн/л, автогаз — 52,90 грн/л

Как изменились цены в октябре

Анализ динамики в течение октября показывает заметный рост стоимости топлива. Если в начале месяца средняя цена на бензин А-95 составляла 89,72 грн/л, дизельное топливо стоило 98,83 грн/л, а автогаз — 43,43 грн/л, то к 23 октября показатели подскочили до 90,42 грн/л, 103,71 грн/л и 53,39 грн/л соответственно. Таким образом, больше всего за месяц подорожала дизельная продукция (почти на 5 грн/л) и автогаз, стоимость которого выросла примерно на 10 гривен за литр.

Как сообщали Новини.LIVE, одной из причин подорожания на АЗС экономист Эдуард Каражия называет увеличение затрат на доставку топлива в Украину. По его словам, значительную часть потребностей страны обеспечивает не украинское производство, поэтому стоимость поставок имеет существенное значение для конечной цены на заправках. Это касается и водителей в Одесской области, которые ощущают на себе изменения стоимости топлива.

Также Новини.LIVE писали, что водителям из Одессы, планирующим ехать в Румынию на собственном автомобиле, нужно заранее проверить документы на машину. Помимо паспорта и водительского удостоверения, необходимо иметь подтверждение прохождения техосмотра. Сертификат должен быть действителен на момент въезда в страну.

Одесса АЗС Одесская область Новости Одессы Цены на топливо
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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