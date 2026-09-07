Одесский облсовет планирует закупить 110 наручных часов

Одесская областная государственная администрация. Иллюстративное фото: скриншот из Google Maps

Одесский областной совет вновь планирует приобрести наручные часы для награждения заслуживших этого людей. На этот раз речь идет о 110 моделях. На них готовы потратить до 285 тысяч гривен. Тендер уже объявлен, а поставить подарки должны до конца 2026 года.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Тендер на закупку часов. Фото: скриншот из Prozorro

Сколько потратят

Одесский облсовет планирует закупить 110 часов — 65 мужских и 45 женских. Ожидаемая стоимость закупки составляет до 285 тысяч гривен. Если разделить эту сумму на количество часов, получается примерно 2591 гривна за один. Участники тендера могут подать свои предложения до 8 сентября. Поставить все часы должны до 31 декабря 2026 года.

Требования к моделям

Мужские часы должны иметь японский кварцевый механизм, кожаный ремешок, минеральное стекло и защиту от влаги. Также для них предусмотрена гарантия не менее чем на 18 месяцев. Корпус должен быть латунным с покрытием, а задняя крышка — из нержавеющей стали. На циферблате должны быть размещены герб Одесской области и надпись "Одесский областной совет". На задней крышке должен быть изображён малый Государственный герб Украины. Также там должна быть надпись "От председателя Одесского областного совета", нанесённая методом лазерной гравировки.

Женские модели также должны иметь кварцевый механизм, кожаный ремешок и минеральное стекло. Среди требований — прямоугольный корпус, светлый циферблат и золотистые элементы. Для одной из моделей предусмотрена инкрустация корпуса стеклянными камнями.

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Подарочные футляры

Все часы должны быть новыми и изготовленными в 2026 году. Их необходимо передать в подарочных футлярах. Для мужских моделей предусмотрены темно-синие футляры. Для женских — темно-синие или темно-красные.

При этом в документации не указаны конкретные материалы и размеры футляров. Единственное требование — он должен иметь подарочный вид и соответствовать размеру часов.

Другие закупки

Отметим, что ранее Одесский областной совет уже потратил почти 200 тысяч гривен на награды и подарочные часы. В марте 2026 года речь шла о закупке 38 нагрудных знаков "Почетная награда Одесского облсовета" и 18 наградных часов. На часы было выделено около 100 тысяч гривен, а средняя стоимость одного экземпляра составляла примерно 5,5 тысячи гривен.

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