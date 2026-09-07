Одеська облрада планує закупити 110 наручних годинників

Одеська обласна державна адміністрація. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Одеська обласна рада знову планує придбати наручні годинники для нагородження людей, які відзначилися. Цього разу йдеться про 110 моделей. На них готові витратити до 285 тисяч гривень. Закупівлю вже оголосили, а поставити подарунки мають до кінця 2026 року.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Тендер на закупівлю годинників. Фото: скриншот з Prozorro

Скільки витратять

Одеська облрада планує закупити 110 годинників — 65 чоловічих і 45 жіночих. Очікувана вартість закупівлі становить до 285 тисяч гривень. Якщо поділити цю суму на кількість годинників, виходить приблизно 2591 гривня за один. Учасники тендеру можуть подати свої пропозиції до 8 вересня. Поставити всі годинники мають до 31 грудня 2026 року.

Вимоги до моделей

Чоловічі годинники повинні мати японський кварцовий механізм, шкіряний ремінець, мінеральне скло та захист від вологи. Також для них передбачена гарантія щонайменше на 18 місяців. Корпус має бути латунним із покриттям, а задня кришка — з нержавіючої сталі. На циферблаті повинні розмістити герб Одеської області та напис "Одеська обласна рада". На задній кришці передбачений малий Державний Герб України. Також там має бути напис "Від голови Одеської обласної ради", нанесений методом лазерного гравіювання.

Жіночі моделі також повинні мати кварцовий механізм, шкіряний ремінець і мінеральне скло. Серед вимог — прямокутний корпус, світлий циферблат і золотисті елементи. Для однієї з моделей передбачена інкрустація корпусу скляними каменями.

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Подарункові футляри

Усі годинники мають бути новими та виготовленими у 2026 році. Їх повинні передати у подарункових футлярах. Для чоловічих моделей передбачені темно-сині футляри. Для жіночих — темно-сині або темно-червоні.

При цьому в документації не вказані конкретні матеріал і розміри футлярів. Єдина вимога — він має мати подарунковий вигляд і відповідати розміру годинника.

Інші закупівлі

Зазначимо, раніше Одеська обласна рада вже витрачала майже 200 тисяч гривень на нагороди та подарункові годинники. У березні 2026 року йшлося про закупівлю 38 нагрудних знаків "Почесна нагорода Одеської облради" та 18 нагородних годинників. На годинники передбачили близько 100 тисяч гривень, а середня вартість одного становила приблизно 5,5 тисячі гривень.

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