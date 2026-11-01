Дорожные службы ремонтируют трассу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области планируют потратить более миллиарда гривен на содержание участка трассы Киев — Одесса. На эти средства планируется ремонтировать дорожное покрытие, обслуживать мосты, устанавливать знаки и убирать снег зимой. Подрядчика выберут путем открытых торгов, а предложения будут приниматься до 5 ноября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на электронную систему закупок Prozorro.

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Сообщение о проведении аукциона на ремонт трассы М-05 Киев — Одесса. Фото: скриншот из Prozorro

Сколько будет стоить ремонт трассы

Согласно информации о закупке, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила тендер на эксплуатационное содержание автомобильной дороги М-05 Киев — Одесса. Речь идет об участке от 274-го до 466-го километра общей протяженностью более 192 километров. Ожидаемая стоимость закупки составляет 959 миллионов гривен без НДС.

Работы предусмотрены на трассе Киев — Одесса

Согласно техническому заданию подрядчик должен устранять выбоины, ремонтировать поврежденные участки асфальта и герметизировать трещины. Отдельно предусмотрены работы по восстановлению дорожного покрытия, укреплению обочин и водоотводу. В перечень также входят ремонт элементов мостов, восстановление деформационных швов, очистка водопропускных труб и водоотводных лотков. Кроме того, запланированы установка и замена дорожных знаков, нанесение разметки, ремонт металлических ограждений и установка светоотражающих элементов. На обочинах должны убирать мусор, косить траву, обрезать и удалять деревья и кустарники.

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Содержание дороги зимой

В холодное время года подрядчик должен обеспечивать очистку дороги от снега и льда. Для этого предусмотрены снегоуборочные работы, обработка покрытия противообледенительными материалами и патрулирование трассы. Также в техническом задании предусмотрены аварийные работы на случай повреждения дороги, подтопления или снежных заносов. В частности, предусмотрено обустройство объездов и восстановление поврежденных участков. По условиям закупки, работы на проезжей части должны выполняться на одной ее половине, оставляя движение транспорта на другой.

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Новини.LIVE также сообщали о планах расширения трассы Одесса — Рени возле пунктов пропуска "Маяки" и "Удобное". Там планируют обустроить дополнительные полосы для грузовиков, ожидающих пересечения границы. По предварительным расчетам, работы на двух участках обойдутся примерно в 141,5 миллиона гривен. В Одесской ОГА объясняли необходимость ремонта большой нагрузкой на дорогу и постоянными очередями транспорта.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области возле пунктов пропуска и на подъездных дорогах к ним планируется установить 39 мобильных укрытий. На эти цели объявлены четыре тендера общей стоимостью 84,7 миллиона гривен. Навесы рассчитаны на 10 или 20 человек, внутри предусмотрены места для сидения, вентиляция, освещение и обогрев. Пять конструкций должны быть установлены до конца 2026 года, остальные — до 1 февраля 2027 года.