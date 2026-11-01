Дорожні служби ремонтують трасу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині планують витратити понад мільярд гривень на утримання частини траси Київ — Одеса. За ці кошти мають ремонтувати дорожнє покриття, обслуговувати мости, встановлювати знаки та прибирати сніг узимку. Підрядника обиратимуть через відкриті торги, а пропозиції прийматимуть до 5 листопада.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на електронну систему закупівель Prozorro.

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Повідомлення про проведення аукціону на ремонт траси М-05 Київ — Одеса. Фото: скриншот з Prozorro

Скільки коштуватиме ремонт траси

Згідно з інформацією про закупівлю, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області оголосила тендер на експлуатаційне утримання автомобільної дороги М-05 Київ — Одеса. Йдеться про ділянку від 274-го до 466-го кілометра загальною протяжністю понад 192 кілометри. Очікувана вартість закупівлі становить 959 мільйонів гривень без ПДВ.

Роботи передбачені на трасі Київ — Одеса

За технічним завданням підрядник має ліквідовувати вибоїни, ремонтувати пошкоджені ділянки асфальту та герметизувати тріщини. Окремо передбачені роботи з відновлення дорожнього покриття, укріплення узбіч і водовідведення. До переліку також входять ремонт елементів мостів, відновлення деформаційних швів, очищення водопропускних труб і водовідвідних лотків. Крім того, заплановано встановлення та заміну дорожніх знаків, нанесення розмітки, ремонт металевих огорож і встановлення світлоповертальних елементів. На узбіччях мають прибирати сміття, косити траву, обрізати та видаляти дерева й чагарники.

Утримання дороги взимку

У холодний період підрядник повинен забезпечувати очищення дороги від снігу та льоду. Для цього передбачені снігоприбиральні роботи, обробка покриття протиожеледними матеріалами та патрулювання траси. Також у технічному завданні є аварійні роботи на випадок пошкодження дороги, підтоплення або снігових заметів. Зокрема, передбачено облаштування об'їздів та відновлення пошкоджених ділянок. За умовами закупівлі, роботи на проїжджій частині мають виконувати на одній її половині, залишаючи рух транспорту на іншій.

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Новини.LIVE також повідомляли про плани розширення траси Одеса — Рені біля пунктів пропуску "Маяки" та "Удобне". Там хочуть облаштувати додаткові смуги для вантажівок, які очікують на перетин кордону. За попередніми розрахунками, роботи на двох ділянках коштуватимуть близько 141,5 мільйона гривень. В Одеській ОВА пояснювали необхідність ремонту великим навантаженням на дорогу та постійними чергами транспорту.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Одещині біля пунктів пропуску та на дорогах до них планують встановити 39 мобільних укриттів. На це оголосили чотири тендери загальною вартістю 84,7 мільйона гривень. Укриття розраховані на 10 або 20 людей, усередині передбачені місця для сидіння, вентиляція, освітлення та обігрів. П'ять конструкцій мають встановити до кінця 2026 року, решту — до 1 лютого 2027 року.