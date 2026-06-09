Почти сутки не будет воды в Киевском районе Одессы: адреса

Капля воды капает из крана. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Жителей части Киевского района Одессы предупредили о длительном отключении водоснабжения. Причиной стали аварийно-ремонтные работы на объектах водопровода. Ограничения продлятся почти сутки и коснутся нескольких улиц района. Жителям советуют заранее сделать запас воды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал.

Когда не будет воды

По информации "Инфоксводоканала", подачу воды прекратят в 10:00 9 июня. Восстановить водоснабжение планируют до 06:00 10 июня. В предприятии объяснили, что отключение связано с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ на водопроводных сетях.

Адреса отключений

Без воды временно останутся дома по следующим адресам:

Академика Королева, 96-122;

Архитекторская, 14-24;

Семьи Глодан, 41-63;

Евгения Чикаленко, 73-87.

В "Инфоксводоканале" извинились перед жителями за временные неудобства и напомнили, что получить дополнительную информацию можно по телефонам контактного центра.

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Куда обращаться

В случае вопросов жители могут обращаться в круглосуточную службу "Инфоксводоканала":

0-800-307-505

705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-170-01-55

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Тариф на воду

В июне жители Одессы еще будут платить за воду по действующим тарифам, которые не менялись с 2022 года. Общая цена с НДС составляет примерно 35,16 грн за кубометр (водоснабжение — 17,92 грн, водоотведение — 17,24 грн). Ежемесячная абонентская плата за обе услуги составляет 94,38 грн, или 47,19 грн, если подключена только одна услуга. Для бизнес-клиентов тариф с налогом значительно выше — около 65,55 грн за кубометр.

В то же время "Инфоксводоканал" уже опубликовал проект новых тарифов для населения, в котором предлагает поднять цены почти в 2,7 раза из-за роста стоимости топлива, электроэнергии, заработных плат и реагентов. Если этот проект утвердят, стоимость кубометра составит:

Водоснабжение — 50,96 грн;

Водоотвод — 42,69 грн;

В общем — 93,66 грн за кубометр с НДС.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе в июне этого года тарифы на вывоз бытовых отходов останутся разными в зависимости от района города и компании, которая обслуживает дома. Суммы в платежках для многих одесситов уже превышают 30 гривен на человека ежемесячно.

Также Новини.LIVE писали, что в мае жители Одессы будут оплачивать газ по действующему тарифу без изменений. Несмотря на подорожание энергоресурсов на рынке, для населения стоимость голубого топлива остается фиксированной. Это объясняется государственным регулированием, которое действует во время военного положения.