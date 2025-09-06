Видео
Путешествие в Молдову — без какого документа не пустят в страну

Путешествие в Молдову — без какого документа не пустят в страну

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 18:34
Выезд в Молдову - новые правила въезда для украинских водителей
Пограничник проверяет документы. Фото: ГПСУ

Отныне украинские водители, которые планируют ехать в Молдову, должны иметь при себе сертификат техосмотра. Документ проверяют на границе, и без него авто не пропускают. Новые требования касаются как легковых машин, так и автобусов и грузовиков.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Сертификат техосмотра на границе с Молдовой

Отметим, что сертификат выдают только после проверки на сертифицированной СТО. Он подтверждает, что транспортное средство исправно, соответствует экологическим и техническим нормам и не представляет опасности на дорогах.

Кроме сертификата техосмотра, для въезда водители должны иметь:

  • загранпаспорт;
  • водительское удостоверение;
  • техпаспорт на авто;
  • международную страховку "Зеленая карта";
  • оплаченный дорожный сбор - молдавскую виньетку.

Что запрещено ввозить в Молдову

Также действуют строгие ограничения на провоз через границу. Запрещено ввозить оружие, наркотики, взрывчатку, опасные химикаты, растения, почву, продукты без упаковки, а также крупные суммы наличных без декларации.

Напомним, мы писали, из-за какой ошибки очень легко потерять свои доллары на границе. Также сообщали, как изменятся условия въезда украинцев в страны Европейского Союза в октябре 2025 года.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
