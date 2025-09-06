Выезд в Молдову - новые правила въезда для украинских водителей

Путешествие в Молдову — без какого документа не пустят в страну
Отныне украинские водители, которые планируют ехать в Молдову, должны иметь при себе сертификат техосмотра. Документ проверяют на границе, и без него авто не пропускают. Новые требования касаются как легковых машин, так и автобусов и грузовиков.
Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.
Сертификат техосмотра на границе с Молдовой
Отметим, что сертификат выдают только после проверки на сертифицированной СТО. Он подтверждает, что транспортное средство исправно, соответствует экологическим и техническим нормам и не представляет опасности на дорогах.
Кроме сертификата техосмотра, для въезда водители должны иметь:
- загранпаспорт;
- водительское удостоверение;
- техпаспорт на авто;
- международную страховку "Зеленая карта";
- оплаченный дорожный сбор - молдавскую виньетку.
Что запрещено ввозить в Молдову
Также действуют строгие ограничения на провоз через границу. Запрещено ввозить оружие, наркотики, взрывчатку, опасные химикаты, растения, почву, продукты без упаковки, а также крупные суммы наличных без декларации.
