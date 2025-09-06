Виїзд до Молдови — нові правила в’їзду для українських водіїв

Прикордонник перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Відтепер українські водії, які планують їхати до Молдови, мають мати при собі сертифікат техогляду. Документ перевіряють на кордоні, і без нього авто не пропускають. Нові вимоги стосуються як легкових машин, так і автобусів та вантажівок.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розповідають Новини.LIVE.

Сертифікат техогляду на кордоні з Молдовою

Зазначимо, що сертифікат видають лише після перевірки на сертифікованій СТО. Він підтверджує, що транспортний засіб справний, відповідає екологічним і технічним нормам і не становить небезпеки на дорогах.

Окрім сертифіката техогляду, для в’їзду водії мають мати:

закордонний паспорт;

водійське посвідчення;

техпаспорт на авто;

міжнародну страховку "Зелена карта";

оплачений дорожній збір — молдовську віньєтку.

Що заборонено ввозити в Молдову

Також діють суворі обмеження на провезення через кордон. Заборонено ввозити зброю, наркотики, вибухівку, небезпечні хімікати, рослини, ґрунт, продукти без упаковки, а також великі суми готівки без декларації.

