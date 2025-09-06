Відео
Головна Одеса Подорож до Молдови — без якого документа не пустять в країну

Подорож до Молдови — без якого документа не пустять в країну

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 18:34
Виїзд до Молдови — нові правила в’їзду для українських водіїв
Прикордонник перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Відтепер українські водії, які планують їхати до Молдови, мають мати при собі сертифікат техогляду. Документ перевіряють на кордоні, і без нього авто не пропускають. Нові вимоги стосуються як легкових машин, так і автобусів та вантажівок.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Сертифікат техогляду на кордоні з Молдовою

Зазначимо, що сертифікат видають лише після перевірки на сертифікованій СТО. Він підтверджує, що транспортний засіб справний, відповідає екологічним і технічним нормам і не становить небезпеки на дорогах.

Окрім сертифіката техогляду, для в’їзду водії мають мати:

  • закордонний паспорт;
  • водійське посвідчення;
  • техпаспорт на авто;
  • міжнародну страховку "Зелена карта";
  • оплачений дорожній збір — молдовську віньєтку.

Що заборонено ввозити в Молдову

Також діють суворі обмеження на провезення через кордон. Заборонено ввозити зброю, наркотики, вибухівку, небезпечні хімікати, рослини, ґрунт, продукти без упаковки, а також великі суми готівки без декларації.

Нагадаємо, ми писали, через яку помилку дуже легко втратити свої долари на кордоні. Також повідомляли, як зміняться умови в'їзду українців до країн Європейського Союзу в жовтні 2025 року. 

Одеса Молдова Одеська область Новини Одеси документи виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
