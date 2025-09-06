Затори на трасі Одеса-Рені 6 вересня: ситуація на кордоні

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Уранці 6 вересня на трасі Одеса-Рені спостерігаються локальні затори у напрямку до Молдови. Найбільше скупчення машин зафіксовано біля Паланки, а також на під’їздах до кількох пунктів пропуску. Попри черги, рух залишається відкритим, але час у дорозі може збільшитися.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є велике скупчення автотранспорту у селі Великий Дальник та за Маяками, а також перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом невелика черга.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали те, що міжнародну магістраль Одеса-Рені (М-15) готуються реконструювати. Також повідомляли, що на Одещині збудують новий водогін.