Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Затори на трасі Одеса-Рені — де доведеться затриматися водіям

Затори на трасі Одеса-Рені — де доведеться затриматися водіям

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 09:14
Затори на трасі Одеса-Рені 6 вересня: ситуація на кордоні
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Уранці 6 вересня на трасі Одеса-Рені спостерігаються локальні затори у напрямку до Молдови. Найбільше скупчення машин зафіксовано біля Паланки, а також на під’їздах до кількох пунктів пропуску. Попри черги, рух залишається відкритим, але час у дорозі може збільшитися.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є велике скупчення автотранспорту у селі Великий Дальник та за Маяками, а також перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом невелика черга.

Затори на трасі Одеса-Рені — де стоять черги на кордоні - фото 1
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. 

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором. 

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали те, що міжнародну магістраль Одеса-Рені (М-15) готуються реконструювати. Також повідомляли, що на Одещині збудують новий водогін.

КПП Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації