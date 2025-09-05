Затори на трасі Одеса-Рені 5 вересня: ситуація на кордоні

Затори на кордоні. Фото ілюстративне: uzhgorod.net

Сьогодні, 5 вересня, на трасі Одеса-Рені фіксуються сильні затори у бік пунктів пропуску до Молдови. А до Румунії проїзд вільний. Стояти там у великих чергах сьогодні не доведеться.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Неподалік від пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася чимала черга автівок. Ще один затор спостерігається на виїзді з Одеси. Шлях до кордону займе майже півтори години.

Затори на дорозі до Молдови. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області не спостерігаються скупчення машин. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні близько 4 годин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот

