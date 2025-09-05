Пробки на трассе Одесса-Рени 5 сентября: ситуация на границе

В Молдову не выехать — какая ситуация на трассе Одесса-Рени
Сегодня, 5 сентября, на трассе Одесса-Рени фиксируются сильные пробки в сторону пунктов пропуска в Молдову. А в Румынию проезд свободный. Стоять там в больших очередях сегодня не придется.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Неподалеку от пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовалась большая очередь автомобилей. Еще одна пробка наблюдается на выезде из Одессы. Путь к границе займет почти полтора часа.
Пробки до Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области не наблюдаются скопления машин. Путешествие до дунайской границы продлится сегодня около 4 часов.
Напомним, недавно мы писали, что на границе с непризнанным Приднестровьем построят рокадную дорогу. Также мы сообщали то, что международную трассу Одесса-Рени (М-15) готовятся реконструировать.
Читайте Новини.LIVE!