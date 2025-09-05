Пробки на трассе Одесса-Рени 5 сентября: ситуация на границе

Пробки на границе. Фото иллюстративное: uzhgorod.net

Сегодня, 5 сентября, на трассе Одесса-Рени фиксируются сильные пробки в сторону пунктов пропуска в Молдову. А в Румынию проезд свободный. Стоять там в больших очередях сегодня не придется.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

Неподалеку от пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовалась большая очередь автомобилей. Еще одна пробка наблюдается на выезде из Одессы. Путь к границе займет почти полтора часа.

Пробки на дороге в Молдову. Фото: скриншот

Пробки до Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области не наблюдаются скопления машин. Путешествие до дунайской границы продлится сегодня около 4 часов.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали, что на границе с непризнанным Приднестровьем построят рокадную дорогу. Также мы сообщали то, что международную трассу Одесса-Рени (М-15) готовятся реконструировать.