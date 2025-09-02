Черги на кордоні Одеса-Рені 2 вересня на Паланці та Орлівці

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Станом 2 вересня рух у напрямку молдовського кордону дещо ускладнений. На трасі Одеса-Рені утворилися затори, зокрема за населеним пунктом Маяки. Подорож до кордону займає понад годину. Водночас шлях до Румунії наразі залишається вільним, без значних черг.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску також є черга.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області не спостерігаються скупчення машин. Подорож до кордону триватиме сьогодні менше ніж 4 годин. Однак є автошляхи дорога якими займе понад 5 годин.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли те, що міжнародну трасу Одеса-Рені (М-15) готуються реконструювати. Також ми писали, що на кордоні із невизнаним Придністров’ям збудують рокадну дорогу.